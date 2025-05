Zeling revela las consecuencias de su relación con ElXokas: "yo pierdo muchas cosas"

Uno de los giros inesperados que ha surgido en los últimos meses en el terreno del streaming ha sido la relación confirmada entre ElXokas y Zeling, algo que no ha dejado a nadie indiferente y que ha provocado muchos comentarios en la red. Todo apunta a que ambos creadores de contenido se encuentran felices, a pesar de que su noviazgo no ha sentado muy bien en diferentes frentes.

Durante las últimas semanas, el propio Xokas ha tenido que salir en varias ocasiones en defensa de su relación, respondiendo a numerosas críticas al respecto como, por ejemplo, que Zeling es demasiado guapa para estar con él. Ahora, ha sido la streamer sevillana la que ha querido hablar del asunto, asegurando que mucha gente de su entorno se ha alejado de ella a causa de mantener un noviazgo con el gallego.

Zeling asegura que varias amistades se han alejado de ella por su relación con Xokas

A través de un nuevo directo, la joven ha querido explica lo que han supuesto estos meses de relación con Xokas, tanto a nivel profesional como personal. “Yo con el Xokas llevo desde septiembre. Se ha ido mucha gente desde entonces en el streaming, sí, yo sé que hay muchos subs que se han dejado de suscribir porque como ahora estoy con alguien no pueden, yo qué sé. O sea, yo lo he notado, obviamente que sí, la gente dice que yo gano con todo esto, que gano viewers, no sé qué y es todo lo contrario, yo pierdo cosas, yo pierdo subs y pierdo de todo por esto”, expresaba frente a su audiencia.

Algo que incluso se ha trasladado a su vida personal, donde algunos de sus amigos se han alejado de ella por no considerar que el Xokas sea la persona adecuada. “Incluso en la vida real hay amigos que se han enfadado conmigo porque no les cae bien él y porque dicen que ha sido una decepción, que cómo puedo tener no sé qué. Mi grupo de amigos con el que yo salía normalmente tío, a ver, no es que se han enfado conmigo, obviamente me siguen hablando, pero es como que dicen que están decepcionados. O sea, yo desde que eso se sabe hay mucha gente que se ha enfadado conmigo y no pasa nada”.