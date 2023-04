Las 10 noticias clave de hoy, miércoles 26 de abril

La jornada de este 26 de mayo arranca con la resaca del cuarto y último cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones del 28-M y con otras cuestiones de fondo como es la parálisis de la justicia por la huelga de jueces, la maniobra de Pablo Iglesias para que Podemos se haga con el control del Sindicato de Periodistas de Madrid. Además, en la jornada que se aprobará la reforma del "Sólo sí es sí" en el Senado, informamos del ocultismo del Gobierno con los datos de cambio de sexo desde la aprobación de la Ley Trans y de la estrategia de Sanidad contra el tabaquismo y de las promesas incumplidas del ejecutivo en materia de vivienda en los últimos cinco años. A nivel internacional, First Republic Bank vuelve a hacer temblar a los inversores tras la debacle financiera del pasado mes de marzo y el anuncio de Joe Biden de que acudirá como candidato a las próximas elecciones ha generado numerosas reacciones a todos los niveles. Además, el curso de la guerra de Ucrania podría haber dado un giro de 180 grados si la la CIA no hubiera bloqueado el plan de Ucrania para atacar Moscú el 24 de febrero.

Sánchez tira del insulto para frenar el "cambio"

Feijóo resiste en el Senado y convence al PP. El líder socialista y Yolanda Díaz actúan como uno y dos de la misma lista electoral: guiños y risas. Pedro Sánchez se refugió ayer en el insulto personal a Alberto Núñez Feijóo en respuesta a su compromiso de que "si España quiere cambio, derogaremos el sanchismo". El último debate entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, antes de las elecciones del 28-M, volvió a ser utilizado por Sánchez para hacer de oposición a la oposición, esta vez con dos mantras principales, la vivienda y Doñana, como ejes referenciales sobre los que pivotó el grueso de sus prolijas intervenciones.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valorará el próximo jueves la convocatoria de huelga indefinida a partir del 16 de mayo efectuada por tres de las cuatro asociaciones judiciales para exigir mejoras salariales. Pero el órgano de gobierno del poder judicial ya tuvo que enfrentarse a una convocatoria de huelga por parte de los jueces -aunque no indefinida, como la que ahora se avecina- en febrero de 2009 y noviembre de 2012, con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, respectivamente. Y en ambas ocasiones, primero el Pleno en una declaración institucional y posteriormente la Comisión Permanente llegaron a la misma conclusión y se negaron a fijar servicios mínimos al cuestionar que el derecho de huelga de los magistrados tenga soporte normativo.

El "número dos" de la televisión de Iglesias consigue el control del Sindicato de Periodistas de Madrid

El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuenta ya con otro nuevo poder de influencia en política. Además de dirigir un canal de televisión, ahora su "número dos" en Canal Red es el secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. Este sábado, el órgano que defiende a los periodistas madrileños renovó en su IV Congreso su Junta Directiva. Desde ese mismo día, Sergio Gregori Marugán es el nuevo secretario general. El periodista, de 25 años de edad fundó Furor TV, canal de televisión por Internet y ahora integra la cúpula de Canal Red, la plataforma televisiva que lidera Pablo Iglesias y que desde el lunes puede seguirse a través de la frecuencia de la TDT que dejó la extinta 7NN.

El Gobierno no parece dispuesto a dar datos sobre cuántas personas han solicitado el cambio de sexo tras la entrada en vigor de la Ley Trans el 2 de marzo. Es decir, quiere evitar hacer público el impacto social que está teniendo la nueva norma, que permite el cambio de sexo con mucha mayor facilidad ya que ya no es necesario aportar informe médico o psicológico que acredite la disconformidad con el sexo consignado en la inscripción de nacimiento ni la previa modificación de la apariencia de la persona a través de procedimientos médicos o quirúrgicos.

Los 17 anuncios de vivienda que hizo el Gobierno desde 2018 y siguen sin ejecución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho un tercer anuncio en materia de vivienda, esta vez en el Senado y, de nuevo, durante el debate sobre la guerra de Ucrania en el que tenía que dar cuenta de las ayudas que España está aportando. La pasada semana, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso 43.000 nuevas viviendas públicas de alquiler con una inversión de 4.000 millones de euros financiadas por el ICO. También anunció la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible de jóvenes y familias y hoy ha anunciado otras 20.000 viviendas nuevas en terrenos del Ministerio de Defensa y asegura que se van a habilitar 183.000 pisos de alquiler a precio asequibles Durante cinco años los ministros de Sánchez anunciaron varios planes que aún no se han concretado. El año pasado se comprometió a desatascar la "Operación Campamento" que depende de Defensa

El miedo a una crisis financiera vuelve a los mercados cuando parecía superado. Las acciones del First Republic Bank, uno de los bancos más afectados por la reciente crisis en EE UU desatada por la caída del Silicon Valley Bank, se desplomaron este martes casi un 50% en Wall Street después de que la entidad estadounidense diera a conocer sus cuentas. La entidad, que en marzo tuvo que ser rescatada por otros bancos con una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares (27.160 millones de euros), presentó sus resultados trimestrales al cierre bursátil del lunes e inmediatamente comenzó a caer en picado. Este martes, los títulos del First Republic se dejaban algo más de un 27% a la apertura y la caída no ha hecho más que agravarse durante la sesión, a pesar de que la cotización se paralizó en varias ocasiones.

Guerra al cigarrillo electrónico y aval a la cajetilla genérica

Después de más de un año de parálisis, y cuando apenas quedan poco más de siete meses para las elecciones generales, el Ministerio de Sanidad ha decidido reactivar la lucha antitabáquica al someter a consulta pública un proyecto de real decreto para endurecer aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de cigarrillos y otros productos relacionados. Aunque el texto para el que ha pedido opiniones a ciudadanos, organizaciones y asociaciones es escueto y meramente esquemático, ya apunta el grave problema de salud pública generado por el consumo de estas sustancias.

Justin Whitely Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Northern Iowa, cree "la imputación de Trump no tendrá gran impacto en el electorado". En general, un presidente en ejercicio que quiera volver a presentarse es una apuesta bastante segura. No hay necesariamente una ventaja en el cargo, pero, salvo algún tipo de negativos importantes, rara vez hay razones para abandonar al titular. Biden quizá no esté en una posición tan fuerte como otros presidentes. Su índice de aprobación se sitúa en torno a los 40 puntos, algo por debajo de la media, pero no donde un candidato quiere estar antes de unas elecciones.

La CIA bloqueó el plan de Ucrania para atacar Moscú el 24 de febrero

Washington se ha visto obligado a frenar a Kiev en sus planes para atacar en suelo ruso, según los documentos clasificados del Pentágono filtrados en la red social Discord. El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, habría dado instrucciones a sus oficiales para preparar “ataques masivos el 24 de febrero” con todo el material al alcance de la Dirección Principal de Inteligencia. Entre los objetivos que detalla el informe estaría la ciudad de Novorosíisk, a orillas del mar Negro. Una acción simbólica para desestabilizar al invasor y trasladar la guerra hasta su territorio.

Ocho presos de ETA, del sector minoritario, que se oponen a las consignas que emanan de la Izquierda Abertzale oficial que encabeza Arnaldo Otegui (los oficialistas se agrupan en el colectivo EPPK), iniciaron una huelga de hambre por, según explicaban, las “malas condiciones carcelarias” que sufren. Todos ellos se encuentran en centros del País Vasco y Navarra y, al parecer, uno de ellos habría sido sometido a situaciones de aislamiento. En definitiva, se trata de disidentes. La protesta no ha durado mucho ya que al reclusos le han dado una celda individual, aunque en medios vascos se subraya el gesto de estos individuos, pertenecientes al colectivo ATA.