Suecia cancela el banquete de los Nobel 2020

La organización de los galardones más prestigiosos del mundo ha decidido cancelar el llamado «Banquete Nobel» de este año, que como es habitual se iba a celebrar en el Salón Azul del ayuntamiento de Estocolmo. El elevado riesgo de contagio del Covid-19 que podrían tener los casi mil invitados que suelen acudir a este evento incluyendo a la familia real sueca al completo, ha llevado a la organización de los Nobel a la cancelación del evento.

“Hay dos problemas. No podemos reunir en el mismo sitio a tanta gente que además van a estar sentados muy juntos. El otro problema es que dada la situación, no es seguro que muchos de los invitados deseen o puedan viajar a Suecia”, afirmó Lars Heikensten, director de la Fundación Nobel al diario sueco Dagens Nyheter. La cancelación del banquete no afecta al acto de de entrega de los premios Nobel, que será realizado como es habitual.