Marina Yers, la ‘influencer’ negacionista del coronavirus: «No me pongo la mascarilla porque no me sale del ‘chichinabo’»

Parece que casi 2 millones de muertos por Covid-19 en el mundo no son suficientes para “creer en el coronavirus”. La ‘influencer’ Marina Yers, que cuenta con 3,8 millones de seguidores en TikTok, 1,9 millones de suscriptores en YouTube y 1,6 millones de seguidores en Instagram, la ha vuelto a liar en las redes sociales por mostrar su opinión sobre el uso de las mascarillas.

La joven ya fue el centro de las críticas hace unos meses por asegurar en una campaña publicitaria que “el agua deshidrata más de lo que hidrata”, pero esta vez ha ido un paso más allá. Algunos usuarios le echaron en cara que no llevara mascarilla y ella respondió a las críticas con el argumentario negacionista: “Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas. Si no me la quiero poner, es problema mío. No me la pongo porque no me sale del ‘chichinabo’”.

El correcto uso de la mascarilla no es una cuestión individual. El Consejo General de Enfermería (CGE) recuerda que su utilización es una de las medidas más eficaces para evitar la propagación de virus.

Marina Yers borró la publicación, pero internet no perdona. Algunos usuarios y otros ‘influencers’ resubieron el vídeo para mostrar su opinión y que sus declaraciones no se quedaran en un fugaz desliz. La divulgadora científica Rocío Vidal (conocida como La Gata de Schrodinger en redes sociales) comentó que “Marina Yers es la ‘influencer’ más irresponsbale con la que me he topado jamás”.

Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable. pic.twitter.com/7OOHVT35bj — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 13, 2021

“¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo?”, o “no tengo personas mayores en casa, mi madre no cree en el coronavirus y a mi me pillas como que... ¡Ay!” fueron otras de las “perlas” que soltó Yers en el vídeo. Por su puesto, no finalizó su alegato sin aclarar que no se cree nada el Gobierno ni de los medios de comunicación.

La ‘influencer’ es consciente de que “están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente y, en verdad, tenía otra patología relacionada con la respiración”.