Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 7 de abril de 2021

Los presidentes autonómicos, sin distinción de color, recibieron ayer con estupefacción la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar que no baraja prorrogar el estado de alarma, que termina el 9 de mayo, sin haberlo debatido en el Consejo Interterritorial de Salud ni esperar a ver la incidencia real de los contagios y de la vacunación en la evolución de la pandemia. Los barones comparten los mismos recelos sobre la fecha fijada en el calendario porque creen que es «precipitada», posiblemente por la presión electoral de Madrid, y que obligara a posteriori a Sánchez a revisarla. Lo sensato para quienes están en la primera línea de la gestión sería «aguantar la alarma al menos un mes más», hasta principios de verano o ya entrado el mismo, por la inseguridad jurídica total en la que se quedarán en un momento en el que es previsible que sigan siendo necesarias restricciones de movimientos, aunque se vayan aliviando poco a poco.

Moncloa sacó ayer las materias mediáticas a la calle y puso en escena a un presidente Sánchez transformado (por fin) en el «gran zar antiCovid» que el país necesita. Alertado a todas luces por datos frescos –y discretos– de la factoría Tezanos, el presidente pretendió atajar el hartazgo latente en la sociedad ante el irritante recorte de sus libertades y su prosperidad con una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, algo que no hace prácticamente nunca... salvo para hacer referencia a las «incívicas» actitudes del anterior Jefe de Estado. Según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN el presidente podría haber incurrido en incumplimiento de nuestra legislación electoral al utilizar la parafernalia de Moncloa para lanzar un mensaje claramente electoralista que, además, puede ser entendido como un ataque directo a la gestión de la pandemia realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El juez de Madrid que investiga si Podemos cometió un delito electoral al contratar por 363.000 euros a la consultora Neurona Comunidad SL, Juan José Escalonilla, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigue si un agente de ese departamento filtró a la prensa información secreta sobre el cofundador de la formación morada Juan Carlos Monedero.

La acusación popular de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege ha reclamado al magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Dina” que cite a declarar como investigado a Pablo Iglesias, según consta en un escrito de 30 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

En concreto, esta asociación considera que Iglesias debe comparecer como investigado en la Audiencia Nacional “por faltar a la verdad, con conocimiento de su falsedad”, durante su declaración en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cuando fue llamado como testigo el 27 de marzo de 2019, “al mantener la versión de que existía una trama policial que actuaba de manera ilegal en connivencia medios de comunicación para publicar informaciones falsas entre otras con el objetivo consumado de ‘perjudicarles’ en un preciso momento ‘sensible políticamente”, completa el escrito.

La declaración de la renta es uno de los grandes objetivos de los hackers, no hay duda. De hecho, cada año mejoran sus artimañas para conseguir su gran objetivo: robar nuestro dinero. Este 2021, no va a ser menos. Por eso, desde Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ya se alerta de numerosos emails fraudulentos que suplantan a la Agencia Tributaria para difundir programas maliciosos aprovechando el inicio de la campaña.

Aunque las criptodivisas como el bitcoin, ethereum o ripple sean solo virtuales, estas también deben quedar reflejadas en la declaración de la Renta en ciertos casos. La creciente popularización de estas monedas durante el pasado 2020 y este 2021 puede generar dudas a los que cuentan con algunas en su cartera virtual. ¿Se deben declarar? y ¿cómo hacerlo? son las principales. Ante el comienzo de la campaña de la Renta 2020, Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, startup española de asesoría fiscal que ayuda a hacer la declaración asegurando el máximo ahorro, ha aclarado a LA RAZÓN las principales cuestiones que deben tener en cuenta los contribuyentes.

Arranca la campaña de la Renta con el foco puesto en los trabajadores afectados por ERTE en 2020. En España, llegó a haber hasta 3,5 millones de personas en ERTE en los peores momentos de pandemia, de los cuales muchos de ellos evolucionaron de suspensión a reducción de jornada. Aunque del total, solo 327.000 contribuyentes que no solían presentar la declaración de la Renta tendrán que hacerlo este año, todos ellos se encontrarán con que, si habitualmente les salía a devolver, este año el reembolso será mucho menor o incluso deban pagar al Fisco. Esto se debe a que el umbral para presentar la declaración baja al tener dos pagadores, la empresa y el SEPE, y a que las retenciones de IRPF que se aplican a las prestaciones son mínimas o inexistentes.

Ione Belarra se estrenó ayer en el Gobierno posando en la foto de familia y participando en su primer Consejo de Ministros al frente de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 que heredó de su amigo y compañero de partido, Pablo Iglesias. El nuevo Ejecutivo al completo cumplió con la tradicional fotografía en la escalinata de entrada del Palacio de la Moncloa después de que Pedro Sánchez diese por finalizada la reestructuración de los ministerios tras la salida del líder de Unidas Podemos.

Antes de llegar al descanso, Klopp cambió el once del Liverpool. Quitó a Keita y sacó a Thiago, desesperado porque su equipo corría detrás del Real Madrid, no veía la pelota y no estaba muy claro con que plan había llegado al partido de ida de los cuartos contra el Real Madrid. El cambio le salió bien porque en la segunda mitad, su equipo dio otra sensación, marcó y dejó la eliminatoria abierta para la vuelta, cuando al acabar la primera parte, parecía hecho para el Madrid.

El peligro de cualquier mito es que puede llegar a convertirse en una teoría irrefutable. Todo aquello que se repite a través de los años, aunque no sea del todo cierto o no esté comprobado, termina calando y pareciendo que es la única verdad. No obstante, para eso están los expertos: para ponerlo siempre todo en duda y no dejar de investigar. Eso ha ocurrido en la Mezquita de Córdoba, donde unos arqueólogos no se han dado por vencidos con la historia que siempre han escuchado y han decidido seguir estudiando: la iglesia de San Vicente no es lo que había antes de que se construyera la Mezquita, como siempre se ha creído.