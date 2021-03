Ione Belarra al descubierto: del “enchufe” a su novio en el Congreso a su futuro judicial

La todavía secretaria de Estado para la Agenda 2030 Ione Belarra es una de las políticas con mayor protagonismo del momento por su inminente ascenso dentro del Gobierno de coalición. Es el vicepresidente del Gobierno quien la ha situado bajo este foco. Tras abandonar mañana Moncloa será la nueva ministra de Derechos Sociales, la máxima negociadora de la cuota morada en el Gobierno y sobre quien recaerá el peso de las conversaciones con el equipo socialista para desbloquear la ley de vivienda.

Pero, quién es ¿Ione Belarra? Nació el 25 de septiembre de 1987 en Pamplona. A sus 33 años es una de las dirigentes que más tiempo lleva en el partido morado, junto a Pablo Iglesias e Irene Montero. Es de hecho, íntima amiga de la ministra de Igualdad, ambas se conocieron en la Universidad Autónoma, donde estudiaron Psicología. Además, Belarra es técnico superior en integración social y tiene un máster en Psicología de la Educación. En Podemos ha sido responsable del área de Derechos Humanos, Ciudadanía y Diversidad. Así como diputada por Navarra desde 2015. Durante su estancia en el Congreso ha ocupado, además, el cargo de portavoz adjunta del grupo confederal.

En Podemos conoció a la que es hoy su pareja, Ignacio Eduardo Ramos Delgado, que forma parte de Podemos desde 2020, tras la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos, más conocida como Vistalegre 3. Es además, asesor del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común en el Congreso de los Diputados. Un cargo que ocupa desde febrero de 2020 como personal eventual, a propuesta del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Por este trabajo, reflejado en el BOCG, percibe un sueldo anual de 29.000 euros brutos.

Ambos adquirieron una vivienda en Puente de Vallecas con una hipoteca de 141.400 euros. Ambos son propietarios al 50 por ciento, según se puede comprobar en la declaración de bienes de Belarra en el Congreso de los Diputados. Además, en la declaración de bienes de altos cargos publicada la semana pasada, la futura ministra reconoce hasta 145.649,03 euros de patrimonio. 100.000 correspondientes a bienes e inmuebles y 45.649, 03 en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro. En cuanto a la deuda, Belarra cuenta con un pasivo de 69.994,37 euros.

Su futuro judicial

Como ya publicó este diario, Ione Belarra se enfrenta también a su futuro judicial. Una ex senadora del partido pidió al juez que investiga la supuesta financiación ilegal de la formación morada que impute por administración desleal a Ione Belarra por avalar el reparto de sobresueldos supuestamente irregulares entre algunos de sus dirigentes.

En el escrito remitido al juez Juan José Escalonilla, la abogada, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, hace referencia a dos certificados firmados en abril de 17 y 24 de abril de 2017 por la secretaria de Coordinación Ejecutiva del Secretariado de Podemos en los que avala las “categorías de escala salarial que se propone desde Gerencia para contrataciones del partido” y ratifica que cuando ese protocolo de contratación interna esté definido se aplicará “junto con la escala salarial aprobada”. La ex senadora, Celia Cánovas insiste que con esos sobresueldos se incumplieron las tablas salariales vigentes y las normas internas de Podemos, pues la gerente “carece de potestad para modificar unilateralmente” esas tablas aprobadas por el Consejo de Coordinación en 2017, recalca en su escrito. Los dos certificados firmados por Belarra -señala la ex senadora- “demuestran que la tabla salarial fue aprobada por el Consejo de Coordinación el 17 de abril de 2017, no por la Gerencia sino a propuesta de la Gerencia”.