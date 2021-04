El estreno de Ione Belarra: De los zapatos al «no» saludo a Robles

Ione Belarra se estrenó ayer en el Gobierno posando en la foto de familia y participando en su primer Consejo de Ministros al frente de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 que heredó de su amigo y compañero de partido, Pablo Iglesias. El nuevo Ejecutivo al completo cumplió con la tradicional fotografía en la escalinata de entrada del Palacio de la Moncloa después de que Pedro Sánchez diese por finalizada la reestructuración de los ministerios tras la salida del líder de Unidas Podemos.

Como ya viene siendo habitual, todos los ministros fueron desfilando uno a uno con sus carteras para posar individualmente ante las cámaras. Un paseíllo que puede resultar incómodo la primera vez, pero que a la tercera ya se transita con cierta soltura. Todos los miembros del Ejecutivo lo habían realizado con anterioridad, excepto Belarra. La ministra, tan asidua a las redes sociales y a compartir en Twitter su agenda institucional así como sus reproches a otros miembros del Gobierno, subió la foto de su trayecto hacia las escalinatas en las redes sociales. Tras publicarla en la red, varios internautas se percataron de un detalle que pronto se viralizó: no había quitado de la suela la etiqueta del precio. Un despiste similar al que ya protagonizó el entonces ministro de cultura, Màxim Huerta, cuando juró su cargo ante el Rey. No es el único detalle sobre su vestimenta que llamó la atención. Las miradas también se dirigieron a su traje, que le quedaba un poco grande, según se aprecia en las fotografías.

El primer Consejo de Ministros desde la salida de Pablo Iglesias motivó que los 23 miembros del Ejecutivo se vieran de nuevo las caras. Ahí estaban nombres como Manuel Castells, el ministro de Universidades, que durante mucho tiempo fue apodado como «el desaparecido» por sus escasas apariciones públicas. Otra vez, el el cara a cara entre Belarra y otros miembros del Ejecutivo era muy esperado. La pamplonesa, de 33 años, protagonizó varios enfrentamientos con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Entre los más sonados fue aquel en el que la entonces secretaria de Estado para la Agenda 2030 la señaló como la «ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox». ¿Se lo volvió a decir ayer mientras compartían mesa de deliberaciones? Según ha podido saber LA RAZÓN, «no hubo encuentro ni saludo» entre ambas ministras porque «somos muchos». El que se esperaba como el encuentro de la reconciliación o en el que por lo menos Belarra hubiera podido decirle a la cara lo que piensa a Robles, no se produjo. No olvidemos que la ministra de Defensa le reprochó a Belarra su prolongado uso de las redes sociales. «Siempre me sorprende un poquito que a la hora que todos tenemos que estar trabajando [Belarra] esté poniendo tuits», dijo.

Las otras dos protagonistas del momento fueron la ministra de Economía, Nadia Calviño, que antes ostentaba la Vicepresidencia Tercera y ahora ocupa el lugar de Iglesias como vicepresidenta segunda; y la ministra de Trabajo y nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

Precisamente, Díaz será los ojos y oídos de Podemos en el Consejo de Ministros. A partir de ahora estará en todas las comisiones delegadas, ya que además de seguir participando en la de Asuntos Económicos y en la de Reto Demográfico, entrará en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, y en la de Agenda 2030. De hecho, como responsable de la vicepresidencia social que ostenta Unidas Podemos, en sustitución de Pablo Iglesias, será ella la encargada de presidir a partir de ahora la Comisión Delegada para la Agenda 2030, en la que también entrará la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.