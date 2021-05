Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 20 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, jueves 20 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Zarzuela espera instrucciones de presidencia de Gobierno para mediar en la crisis creada en Ceuta después de que las autoridades marroquíes propiciaran con su pasividad que miles de inmigrantes ilegales entraran en territorio español. En diversas instancias mediáticas y políticas se ha recordado desde que comenzó la agresión el importante activo que supone para nuestro país la cordial relación existente desde hace décadas entre nuestra Familia Real y la dinastía alauita que reina en Marruecos; casi proverbial entre Hassan II y Don Juan Carlos, permanece fuerte entre sus respectivos hijos Mohamed VI y Felipe VI.

En el rostro del legionario Lara se nota el cansancio. Ha estado más de 24 horas trabajando sin parar. Tan solo en la madrugada de ayer pudo dormir unas horas. Desde que llegó la llamada de auxilio el pasado lunes al filo de la medianoche, él y su batallón, liderado por el capitán Isaac Bueno, no han cesado en su labor de rescatar a los 8.000 inmigrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta jugándose la vida. Pese a lo crítico de la situación, se aprecia un halo de satisfacción y la serenidad del trabajo bien hecho: «Esto no se nos va a olvidar nunca. No imaginé que viviría una situación así. Fue muy duro». Francisco Lara Malia, oriundo de Barbate, siempre supo que quería ser legionario y tras realizar algunos trabajos temporales consiguió su sueño de entrar en el Ejército. Y un año después de alcanzar su meta se ha encontrado con una crisis migratoria que le marcará de por vida: «Es difícil borrar de la mente algunas de las cosas que hemos visto. Recuerdo, por ejemplo, cómo recogí a un niño que tendría unos cuatro años. Venía con hipotermia y no se podía ni mover. Llegaba sin fuerzas. Le cogí del agua y lo llevé a la orilla. También era muy duro ver cómo las madres se subían a la piedra que hay justo en la valla del espigón y estiraban los brazos para que cogieras a su bebé. Era muy peligroso porque podían caer fácilmente al mar con ellos».

Una vez conseguido el efecto que Marruecos buscaba con la entrada masiva de inmigrantes y la considerable alarma en Ceuta, y en toda España, ante la invasión, la nueva «Marcha Verde» como decían algunos, Rabat optó por cerrar el grifo. Puso operativos a sus agentes fronterizos y gendarmes e impidió el paso de nuevos inmigrantes hacia la ciudad autónoma española. Y, por supuesto, aceptó todas las devoluciones sin ningún tipo de problema. Incluso, como adelantó LA RAZÓN, algunos de los que habían entrado volvieron voluntariamente a su país ante el «fiasco»: ni se les acogía, no se les iba a llevar a la Península, se habían arriesgado en balde.

A los pies de la barriada ceutí del Príncipe se escuchan gritos y silbidos. Provienen de las destartaladas naves del polígono industrial de El Tarajal, donde han confinado a los menores que desde el lunes han traspasado la frontera entre Marruecos y España. La zona está blindada. Furgones de policía custodian las dos entradas mientras centenares de niños y adolescentes esperan sentados. Algunos efectivos del Ejército despliegan lonas en lo alto para protegerles del sol y también de las miradas indiscretas de los cámaras y periodistas que nos acercamos a la zona. Según la Delegación del Gobierno son 750 los menores no acompañados que se encuentran en estas instalaciones. «En teoría hay algunas de las naves que están adaptadas, con duchas y algún colchón ya que fueron utilizadas para albergar a los trabajadores transfronterizos durante la pandemia», explica una mujer local a este diario.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad no se plantea aplazar su declaración como imputado, prevista para el próximo 1 de junio, según confirman a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Los discursos y la estrategia de Pedro Sánchez y Pablo Casado no consiguen la aprobación de sus respectivos partidos. Con una crisis de Estado abierta en la frontera con Marruecos, la imagen que ayer se vio en el Congreso fue de nuevo de molesto choque de trenes, exagerado y excesivamente sonoro, en una jornada en la que hasta en sus partidos se esperaba un gesto de unidad, aunque fuera solo una puesta en escena ante los ojos de Rabat. Sánchez no estuvo a la altura de las circunstancias para el PSOE de «pata negra», el que trascenderá al «sanchismo». Y tampoco lo estuvo Casado para el partido que ha estado batiéndose con el coronavirus a pie de calle, y que sigue dando la cara en el día a día de la gestión de la pandemia desde los gobiernos autonómicos y municipales que el PP dirige.

El Gobierno de coalición se ha enfrentado esta semana a la primera prueba de fuego de su unidad interna tras la salida de Pablo Iglesias del Consejo de Ministros. La crisis migratoria en Marruecos y el debate de la Ley Trans, auspiciado por ERC en el Congreso de los Diputados, son dos cuestiones sensibles, sobre las que existen importantes diferencias de fondo en su abordaje dentro del Gabinete y que bien podrían haber puesto de manifiesto las dos almas que conviven en Moncloa. Una vez más. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, estas discrepancias se han minimizado en público, se han tratado “por debajo del radar”, según señalan a este diario fuentes gubernamentales.

La Comisión de Salud Pública, tras una tensa negociación con las comunidades, decidió completar la vacunación de las personas menores de 60 años que se habían quedado con la primera dosis de AstraZeneca con un segundo pinchazo de Pfizer. En esa decisión pesó mucho el ensayo del Instituto Carlos III, que estudió en 600 personas la ideoneidad de mezclar ambos fármacos. Según las primeras conclusiones, la vacunación combinada aumenta la respuesta inmune y es segura.

Ante la indignación de muchos ciudadanos y la presión de hasta siete comunidades autónomas, Sanidad se plantea dar a elegir a los dos millones de ciudadanos menores de 60 años que tienen la primera dosis de AstraZeneca completar su vacunación con el mismo suero o con Pfizer. El martes, tras una tensa reunión de la Comisión de Salud Pública, se aprobó la combinación de vacunas para este colectivo, pero el Ministerio de Sanidad abrió la puerta «dada la situación excepcional» a que estos ciudadanos decidan con cuál de las dos vacunas quieren terminar de inmunizarse.

Más de 33.000 alumnos españoles se presentan en menos de un mes, antes del 18 de junio (en convocatoria ordinaria) a las pruebas de acceso a la universidad en las condiciones más desiguales que ha habido nunca dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan.