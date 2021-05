Quiénes tendrán la segunda dosis de AstraZeneca y quiénes la de Pfizer

-¿Qué decidió ayer la Comisión de Salud Pública?

La Comisión de Salud Pública, tras una tensa negociación con las comunidades, decidió completar la vacunación de las personas menores de 60 años que se habían quedado con la primera dosis de AstraZeneca con un segundo pinchazo de Pfizer. En esa decisión pesó mucho el ensayo del Instituto Carlos III, que estudió en 600 personas la ideoneidad de mezclar ambos fármacos. Según las primeras conclusiones, la vacunación combinada aumenta la respuesta inmune y es segura.

-¿A qué grupo se está pinchando actualmente AstraZeneca?

Después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmase que la administración del suero de Oxford está detras de los eventos trombóticos detectados de forma muy aislada en personas jóvenes y en su mayoría mujeres, tanto España como otros 15 países decidió limitar su uso en personas mayores de 60 años. La estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad establece que AstraZeneca tan solo se usará en el grupo etario de 60 a 70 años.

-¿Por qué hay personas que se han quedado con una sola dosis de Astra?

Con esta vacuna se han producido varios contratiempos. En un inicio, España usaba AstraZeneca en personas menores de 55 años porque no había suficiente evidencia científica de su efectividad en población mayor. En los ensayos, tan solo un 10% de los participantes era mayor de 55, así que España reservó estos sueros para los profesionales esenciales (policías, docentes, militares...) menores de 55. Más adelante, y conforme aparecían nuevos estudios, el Ministerio de Sanidad amplió el límite de edad hasta los 60 años. Hasta que la EMA dio el aviso de los trombos, España había vacunado a unos dos millones de personas menores de 60 años con AstraZeneca. Empezó antonces a estudiar qué hacer con este colectivo: si dejarles son una sola dosis, completar la pauta con el mismo fármaco o con Pfizer.

¿Quiénes completarán la pauta con Pfizer?

La vacunación combinada únicamente se prevé para los menores de 60 años que recibieron en su momento la primera dosis de AstraZeneca. Hay países como Francia, Alemania, Portugal, Suecia y Finlandia que tya han puesto en marcha este pauta heteróloga. El Instituto Carlos III, después de analizar en 600 voluntarios su idoneidad, concluye que es segura. No obstante, organismos reguladores como la EMA y la OMS siempre han recomendado que la vacunación debe completarse con el mismo fármaco.

¿Quiénes completarán la pauta con AstraZeneca?

Aquellas personas de 60 a 70 años. El 85,1% de este grupo etario ha recibido al menos la primera dosis y tan solo el 7,7% la segunda. Cuando pasen entre 8 a 12 semanas tras el primer pinchazo de AstraZeneca, este colectivo de sexagenarios recibirá el segundo pinchazo también de AstraZeneca.

¿Puedo elegir con qué vacuna picharme la segunda dosis?

En un principio, no. La Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad no contempla esta opción y es tajante al respecto: “La elección de la vacuna a aplicar no puede ser una elección individual sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de las vacunas para los diferentes grupos de población”. No obstante, ayer la Comisión de Salud Pública dejó una puerta abierta. Se ha planteado la posibilidad de que aquellas personas menores de 60 años que tienen la primera dosis de AstraZeneca y no quieran pincharse la segunda de Pfizer “dadas las circunstancias excepcionales” puedan ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Esta posibilidad se seguirá debatiendo en la Comisiónd e Salud Pública, debido, sobre todo, a la presión de algunas comunidades. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Cataluña e, incluso, la Comunidad Valenciana intentaron hasta el último momento que el Ministerio de Sanidad respetase los dictámenes de la EMA y pusiera las segundas dosis con el mismo suero. Madrid ha planteado ir más allá y ha avisado de que si no dan a los ciudadanos la posibilidad de completar su inmunización con AstraZeneca lo hará el gobierno regional unilateralmente.