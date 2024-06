Adele confronta a un fan en pleno concierto por su comentario homófobo: "No seas tan jodidamente ridículo"

La cantante británica Adele interrumpió su concierto este fin de semana en Las Vegas para confrontar a una persona del público que gritó un comentario homofóbo. Durante su actuación en el famoso Caesar's Palace, Adele detuvo su espectáculo para responder a alguien que exclamó que "el Orgullo apesta" mientras la cantante daba un discurso conmemorando las celebraciones del mes del Orgullo LGTBI.

Según varios vídeos compartidos en redes sociales, la cantante no dudó en parar el concierto y mostrar su indignación dirigiéndose directamente al fan. "Disculpa, ¿viniste a mi maldito concierto y dijiste que 'el Orgullo apesta'?", comenzó diciendo Adele, visiblemente molesta. "¿Eres un puto estúpido? No seas tan jodidamente ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. ¿Está bien?", continuó, provocando una ovación y gritos de apoyo del resto del público.

Reconocida por su apoyo constante a la comunidad LGTBI, no es la primera vez que Adele condena cualquier expresión de odio contra la comunidad LGTBI. El incidente ocurrió durante una de sus actuaciones de la gira "Weekends with Adele", que inició en noviembre de 2022 y que finalizará en noviembre de este año. La cantante había suspendido temporalmente algunos conciertos en marzo debido a problemas de salud que afectaron su voz, pero resulta evidente que ha vuelto con fuerza a los escenarios.