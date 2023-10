Un cliente se queja de que la cocinera del restaurante canta y la respuesta del local deja a todos sorprendidos

Escuchar a otras personas cantar debería ser una fuente de alegría y entusiasmo, pero esta perspectiva no fue compartida por un individuo cuya crítica se volvió viral. Cuando visitamos un restaurante o un bar, como clientes, existen numerosos factores que pueden resultar molestos, desde la falta de amabilidad de nuestro servidor hasta errores en la cuenta (siempre a favor del establecimiento) o demoras en la preparación de los platos. Del mismo modo, los camareros suelen soportar críticas y quejas constantes, las cuales quizás podrían expresarse cara a cara si no se encontraran en su situación.

La cuenta de Twitter "Soy Camarero" se especializa en compartir anécdotas y situaciones humorísticas que tienen lugar en la industria de la hostelería en España, sorprendiendo a su base de seguidores. Por lo general, estas anécdotas provienen de reseñas realizadas por clientes que pueden parecer un tanto inflexibles, por decirlo de alguna manera.

Sin embargo, la anécdota más reciente que compartieron en las redes sociales no se asemeja a las situaciones habituales. ¿Alguna vez te has sentido molesto porque un camarero estaba cantando? Un cliente descontento relató: "Estuve desayunando y me vi obligado a abandonar el lugar. Fue una experiencia espantosa. La chef cantaba como si el mundo estuviera a punto de acabarse".

Sin embargo, la respuesta del restaurante fue sumamente ingeniosa, y es por esto que se volvió viral: "Hemos inscrito a nuestra chef en clases de canto. Le diremos que modere su alegría en el trabajo". La ironía de la respuesta conquistó a la audiencia, y muchos comenzaron a responder a "Soy Camarero" con sus propias respuestas igualmente divertidas. Algunos comentarios incluyeron: "Al final del día, estás disfrutando de música en vivo mientras desayunas", "La comida debe ser excelente si la chef está contenta y realizando su labor con entusiasmo", y "Algunas personas son tan quisquillosas; personalmente, ver a alguien cantando siempre me alegra y anima".