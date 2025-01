Una española con cáncer de mama cuenta su experiencia en Estados Unidos: "La sanidad es una basura"

La vida de Nury Calvo, una influencer española asentada en Florida, dio un vuelco el pasado 27 de noviembre cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Desde entonces, su experiencia con el sistema de salud de Estados Unidos ha sido una montaña rusa de frustraciones, errores y barreras financieras que ha decidido visibilizar a través de sus redes sociales.

En su último tiktok, Nury lanza un mensaje contundente: “La sanidad aquí es una basura”. Pero no se refiere al personal sanitario, al que describe como profesional y humano, sino al sistema en sí: “Todo es un negocio. Te tratan como a un cliente, no como a un paciente”.

Diagnósticos contradictorios y denegaciones inexplicables

Desde el momento en que le diagnosticaron cáncer, Nury ha pasado por tres diagnósticos distintos, uno de los cuales incluso negaba la presencia de cáncer, calificándolo como “células anómalas”. A pesar de la incertidumbre, un aspecto quedó claro: necesitaba un escáner con y sin contraste para evaluar la extensión del cáncer. Sin embargo, su seguro médico lo ha denegado en dos ocasiones.

Con indignación, la Nury relató que, a día de hoy, debería estar realizándose ese escáner, pero no entendía por qué seguían denegándoselo. Lo más frustrante, añadía, era que le decían que, si quería hacerse la prueba, debía pagar 650 dólares, a pesar de que ya pagaba un seguro costoso. Este testimonio evidenciaba una realidad que afecta a millones de personas en Estados Unidos, la sanidad privada no siempre garantiza un acceso rápido y eficaz a tratamientos esenciales.

“No es una historia que me han contado; me está pasando a mí”

El caso de Nury no es aislado, pero su visión en primera persona tiene un impacto especial. “Y te lo cuento yo, que no me lo ha contado una amiga mía del pueblo que ha viajado a EE.UU.”, enfatiza. En su canal de YouTube, donde comparte en detalle los diagnósticos y el proceso que está viviendo, explica cómo las “mierdas burocráticas” entre el seguro y los médicos retrasan su tratamiento, una situación que podría poner en peligro su salud.

La sanidad estadounidense bajo lupa

El caso de Nury ha despertado un debate en redes sociales sobre la calidad y accesibilidad del sistema sanitario en Estados Unidos. Con su mensaje, ha logrado conectar con miles de personas que también han sufrido la cara más amarga de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de los pacientes.

“Lo que me está pasando a mí es una locura, y para flipar”, concluye en su videos.

Mientras tanto, Nury sigue luchando, no solo contra su enfermedad, sino también contra un sistema que parece no estar preparado para tratar a sus pacientes con la dignidad y el respeto que merecen.