Una española critica el "roscón" que venden en EEUU y un mexicano responde: "Lo único que haces es quedar en ridículo"

Una publicación en TikTok ha generado polémica después de que una española criticara a través de un vídeo, sin malas intenciones, la versión del "roscón de Reyes" que se vende en un supermercado estadounidense. Tal y como advirtieron algunos usuarios, en realidad, no se trata de un roscón de Reyes tal y como se conoce en España, sino de un postre tradicional mexicano.

Aunque en el vídeo no se especificaba la procedencia del postre, los comentarios sí señalaron que la "rosca de reyes" es un postre tradicional en algunos países sudamericanos en el día de Reyes, particularmente en México, y no tiene origen estadounidense. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, su forma circular representa una corona. Cada uno de sus elementos también tienen un significado: las frutas representan las joyas de una corona y las figuras repartidas dentro del pan se asemejan a Jesús de Nazaret.

Un usuario mexicano en TikTok ha respondido con contundencia en otro video, acumulando más de 300 mil 'me gusta' por ahora. "Ahí dice literalmente rosca de reyes. Antes de criticar algo que no conoces, primero deberías educarte, porque sino, lo único que haces es quedar en ridículo y mostrar tu ignorancia", comenzaba diciendo.

El joven ha explicado que, aunque el origen de este tipo de rosca es el roscón español, no son lo mismo, destacando que criticarlos implica faltar el respeto a muchas personas. Además, sugirió a la usuaria probar el producto antes de emitir juicios y contextualizó su crítica al señalar que se encontraba en un supermercado estadounidense, donde la calidad de los productos podría ser diferente. La respuesta implicó incluso una comparación con una comida típica en España: "Es como si yo me como una paella en una gasolinera española y luego diga que vuestra comida no es tan buena", ha comparado.

El video ha concluido con una reflexión sobre la importancia del respeto a las diferencias culturales. "Imagínate lo aburrido que sería el mundo si pensáramos e hiciéramos todo de la misma manera, ten un poco más de respeto", concluye.