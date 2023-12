Una estadounidense se pregunta por qué no se vende este producto navideño en España

En el universo de creadores de contenido extranjeros en España, destaca la americana Rachel Anne, quien ha conquistado a sus seguidores con su estilo ingenioso y sus vídeos que exploran las diferencias culturales entre Estados Unidos y España.

En su último vídeo, que ya acumula más de 20 mil visualizaciones, se enfrenta a una cuestión que ha dejado perplejos a muchos de sus seguidores españoles: ¿Por qué no existen los 'candy canes' en nuestro país?

Rachel, con su característico sentido del humor, plantea la interrogante en su vídeo más reciente, expresando su asombro por la ausencia de estos icónicos bastones de caramelos que, para ella, son el símbolo de la Navidad y no solo simple decoración, sino auténticas delicias. "¿Alguien me lo explica? Esto es un símbolo de Navidad, ¡y no solo es decoración, es comida porque es una chuche!", exclama.

La creadora de contenido explica que, aunque en Estados Unidos estos dulces navideños tienen un precio mucho más asequible, en España le costaron 5 euros la caja que encargó. A pesar del precio, Rachel no duda en compartir su entusiasmo por estos dulces que, según ella, son comunes en las películas navideñas americanas.

"En mi casa siempre había en el árbol, entonces tú cuando quieres algo dulce coges uno", comparte con nostalgia. Además, revela el ritual de empezar por el lado del palo recto al disfrutar de estos dulces, ya que, según ella, "es más fácil chupar, ¡es como un ChupaChups navideño!".

Rachel Anne también aventura una posible razón por la cual los 'candy canes' no han conquistado los paladares españoles. Señala que en nuestro país no es tan común encontrar postres con menta o con chocolate y menta, una combinación que ella encuentra deliciosa y que es una tradición navideña en Estados Unidos.

Con su peculiar estilo y su encanto, Rachel Anne continúa abriendo una ventana a la diversidad cultural, explorando no solo las diferencias, sino también las delicias que cada país tiene para ofrecer. ¿Habrá alguna marca valiente que traiga los 'candy canes' a las estanterías españolas? Solo el tiempo lo dirá, pero Rachel Anne ya ha marcado el inicio de esta deliciosa conversación.