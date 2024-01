Un joven español narra su experiencia trabajando en Australia tras ser despedido: “Me dijeron que no les gustaba la gente que tenía dos trabajos”

El influencer y creador de contenido Sergio Valla, conocido por documentar su vida en Australia a través de TikTok, sorprendió a sus seguidores al revelar que había sido despedido de su trabajo. La razón detrás de su despido se relaciona con el hecho de que mantenía dos empleos, trabajando como camarero en un restaurante y como chef en otro.

Sergio compartió en un vídeo su experiencia al informar a sus jefes sobre sus dos empleos, lo cual desencadenó una serie de eventos negativos. Según relató, los gerentes comenzaron a tratarlo mal, y en una ocasión en la que tenía que trabajar en ambos lugares, le dijeron a mitad de camino que no se presentara. Ante esta situación, expresó su descontento y solicitó que en el futuro le informaran con mayor antelación. Sin embargo, recibió una respuesta poco favorable, indicándole que no importaba si asistía al día siguiente. Aunque consideró inicialmente confrontar a la empresa por la falta de respeto, finalmente decidió no perder más tiempo y dejar que la empresa tomara conciencia de cómo trataba a su personal.

El relato de Sergio ha generado un debate en los comentarios de su publicación en TikTok. Algunos usuarios defienden la posición del creador de contenido, cuestionando la actitud de la empresa y sugiriendo que la prohibición de tener dos empleos parece inusual. Otros, sin embargo, se preguntan si hay más detrás de la decisión de la empresa. La publicación ha desencadenado reflexiones sobre la realidad laboral, especialmente en el contexto de trabajar en el extranjero. Se han compartido consejos entre los usuarios, algunos sugiriendo no hablar sobre detalles personales como el sueldo o el tipo de trabajo, mientras que otros consideran que la transparencia debería ser la norma.