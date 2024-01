¿Es "menos cinco grados" o "cinco grados bajo cero"? Esto dice la RAE

El debate entre la corrección de escribir y utilizar al hablar las expresiones "cinco grados bajo cero" o "menos cinco grados" ha resurgido con fuerza en medio de un invierno que ha traído gélidas temperaturas a gran parte del país en los últimos días.

Sin embargo, no te preocupes si experimentas dudas sobre si una de las dos no es correcta o si, en cambio, cualquiera de las dos es válida. La Real Academia Española (RAE), institución encargada de "velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad", es la guía a la que debemos acudir para desentrañar este enigma lingüístico.

Entremos directamente en la resolución de la duda. Según el criterio de la Academia, cuando la temperatura desciende por debajo de los cero grados es correcto utilizar la expresión "cinco grados bajo cero". No obstante, también se acepta la formulación de "menos cinco grados", aunque dota de preferencia en el uso a la primera opción.

A modo de ilustración del uso oral o escrito, lo mayormente más idóneo si se atiende a la norma es decir o escribir, por ejemplo, "no llevé a mi hijo a la escuela debido a que la temperatura estaba a cinco grados bajo cero".

En conclusión, ambas alternativas son correctas por lo que puedes emplearlas sin temor, pese a que existe una inclinación hacia la primera.