Jet2 Holidays: ¿qué son y por qué todo el mundo habla de ello este verano?

Todos los veranos hay una canción que se vuelve característica, muchas veces impulsada por las redes sociales. Este año, la canción del verano ha sorprendido a todos… porque no es solo una canción. Viene acompañada de una voz en off británica que dice: “Nothing beats a Jet2 Holiday. And right now you can save up to 50 pounds per person!”

Esta frase, junto con la canción "Hold My Hand" de Jess Glynne, ha inundado las redes sociales, especialmente TikTok, convirtiéndose en la banda sonora del verano y de nuestras vacaciones.

¿Qué es un Jet2Holiday?

El audio viral proviene de un anuncio del mayor operador turístico de Gran Bretaña, Jet2, publicado en 2022. El videoclip promocionaba una oferta que incluía 50 libras (unos 57 euros) de descuento por persona en paquetes vacacionales, además de hasta 22 kilos de equipaje incluido. Sin embargo, el video de 30 segundos no se viralizó hasta este año.

En mayo, comenzaron a aparecer videos en TikTok usando este audio como fondo para mostrar experiencias caóticas de viaje. No se sabe con certeza cuál fue el primero, pero desde entonces, los videos con este sonido han explotado en popularidad.

El audio titulado “Nothing beats a Jet2 Holiday” ya se ha usado en más de 1.5 millones de publicaciones, varias de las cuales han superado los 200 millones de visualizaciones y alcanzado más de 10 millones de ‘me gusta’. El video más famoso muestra a un viajero abriendo las cortinas de su hospedaje solo para descubrir una pequeña ventana; la publicación tiene 35.6 millones de ‘me gusta’.

La mayoría de los videos que utilizan este audio muestran situaciones absurdas y caóticas durante viajes o vacaciones, convirtiendo el mensaje publicitario en una especie de sátira. Esto se debe a que el eslogan original, que significa “Nada supera unas vacaciones con Jet2Holiday”, contrasta con las experiencias desastrosas que se muestran en pantalla.

La reacción de Jet2 y los protagonistas del audio

El éxito viral del anuncio ha sorprendido tanto a la empresa como a la cantante Jess Glynne y a Zoe Lister, la mujer detrás de la voz en off. No obstante, todos han sabido aprovechar la oportunidad para impulsar su imagen.

Desde que el audio se viralizó, Jet2 ha lanzado publicaciones promocionales usando el sonido original para publicitar nuevos paquetes vacacionales. Incluso han creado un código de descuento relacionado con el anuncio viral.

Zoe Lister, por su parte, ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su icónica narración. En los últimos días ha aparecido en varios medios recreando su frase viral. El lunes, Lister y Glynne se conocieron por primera vez en el programa de radio británico Capital FM, donde interpretaron juntas el ya famoso audio.

Glynne también ha hecho referencia a la tendencia durante sus conciertos. En uno reciente, mientras cantaba "Hold My Hand", bromeó con el público diciendo: “Si veo a alguien haciendo ese video…”, mientras los asistentes recitaban en coro la voz de Lister. Además, ha aprovechado el fenómeno para promocionar su música en redes sociales.