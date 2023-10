'Miri' arrasa en TikTok con su desastroso debut al volante: "Esto no funciona, se me cae hacia delante"

Miriam Pérez-Cabrero, más conocida como ‘Miri’, fue participante de la quinta edición de MasterChef España, que se celebró en 2017. La catalana obtuvo la quinta posición en el concurso culinario. Además, también es conocida por haber interpretado a Cristina en la serie Alguien tiene que morir (2020) y a Mónica en la serie Sagrada Familia (2022). También interpretó a Pipa en la película Fuimos canciones (2021).

Recientemente, la actriz se ha hecho viral en redes sociales tras haber publicado en su cuenta de TikTok un vídeo en el que iba a conducir "su primer coche después de haberse sacado el carnet".

Una amiga de ‘Miri’, que es la que graba el vídeo, intenta ayudarla para que consiga arrancar el coche (que es automático), algo que no consigue. "Esto no funciona, se me cae hacia delante", afirma. Después, comienza a dar marcha atrás sin control hasta que frena el vehículo y tras esto, logra finalmente seguir hacia delante.

El vídeo ha tenido más de 500.000 visualizaciones en TikTok, así como 28.000 likes y más de 2.000 comentarios.