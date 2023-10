Mitos y realidades: la experiencia de una joven española en Australia

Cuando pensamos en Australia, a menudo se nos vienen a la mente imágenes de animales peligrosos acechando en cada esquina y la necesidad de enfrentarse a una avalancha de vacunas antes de aventurarnos en sus tierras. Sin embargo, una joven española llamada Marta, actualmente residente en Australia, busca desmentir uno de los mitos de este país.

Marta comparte sus vivencias y curiosidades sobre Australia a través de su perfil en TikTok, ofreciendo una perspectiva auténtica de lo que realmente es vivir en este país. En uno de sus vídeos más recientes, se propuso derribar el mito de que Australia es un territorio donde cualquier encuentro con la fauna local podría poner en peligro tu vida.

Es innegable que Australia alberga una gran cantidad de animales peligrosos, desde tiburones hasta cocodrilos, casuarios, serpientes venenosas y arañas venenosas. Sin embargo, lo que Marta quería demostrar es que cruzarse con estos temibles habitantes no es tan común como se podría pensar. Para respaldar su afirmación, se aventuró a hacer preguntas a personas al azar en las calles de Australia para obtener una visión más precisa de la situación.

¿Es realmente peligroso vivir en Australia? Esa fue la pregunta que Marta planteó a un joven que llevaba cuatro años viviendo en el país. La respuesta sorprendente fue que, durante todo ese tiempo, solo había visto dos o tres serpientes.

Por otro lado, otro chico que llevaba ocho meses en Australia había tenido la suerte de toparse con cuatro serpientes. Cuando se trataba de tiburones,ninguno de los entrevistados había tenido un encuentro cercano con estos depredadores marinos. En cuanto a las arañas peludas y grandes, solo se habían encontrado con ellas en las calles, no en sus hogares. Y, curiosamente, los cocodrilos eran prácticamente inexistentes en su experiencia cotidiana.

Marta hizo hincapié en que su intención era proporcionar una visión realista de la vida en Australia y disipar el temor infundado. "No son como perros o gatos callejeros que puedes encontrar en cualquier parte del mundo", enfatizó. De hecho, Marta señaló que en Australia no abundan los perros y gatos callejeros. Concluyó su video con un mensaje claro: "No tienen que tener tanto miedo".