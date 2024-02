Sayas planta cara al PSOE: "¿No será que los fachas son ustedes?"

Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles, el diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, protagonizó un duro discurso contra el PSOE, en su réplica al ministro de Justicia, Relación con las Cortes y Presidencia, Félix Bolaños. En su discurso, Sayas ha cuestionado la política del Gobierno respecto a la "habitabilidad" del país, especialmente en relación con la situación en Cataluña y la ley de amnistía.

"¿Qué entienden por habitable y a quién están dejando un país habitable?", ha lanzado Sayas, haciendo referencia a los acuerdos que el Gobierno de Pedro Sánchez con los líderes independentistas catalanes. En respuesta, Bolaños ha defendido las políticas del ejecutivo, destacando el crecimiento económico y la garantía de convivencia en Cataluña y el resto de España. "Un país más habitable es un país que acoge a todos, a los que piensan y viven diferente, a los que se cambian de chaqueta y terminan la legislatura con otro partido. Eso es un país más habitable".

"Yo entiendo que a votar con principios usted le llame cambiar de chaqueta, porque principios es algo que usted no sabe lo que es", comenzaba la réplica del diputado popular. "Desde que están en el Gobierno, los que viven mejor son los que han dado un golpe contra la Constitución en Cataluña porque reciben impunidad a cambio de poder. El resto de españoles vivimos peor, porque ustedes han traficado con nuestra igualdad, han mercadeado con la ley, han construido un muro contra la convivencia y han sucumbido ante el discurso nacionalista que supone dividirnos para enfrentarnos, y enfrentarnos para dividir el país", continuaba diciendo.

El diputado del PP por Navarra, ha acusado al Gobierno de ser "protagonistas voluntarios de una entrega que rinde al Estado a cambio de mantenerles en el sillón", señalando la impunidad de aquellos que apoyan al ejecutivo y violan la ley, y que, en su opinión, no son "víctimas de la extorsión". Además, ha lanzado duras críticas al discurso del PSOE, cuestionando su compromiso con la democracia y la convivencia en España.

El enfrentamiento entre Sayas y Bolaños fue uno de los momentos más tensos de la sesión, marcada por varias tandas de reproches políticos entre diputados. En su discurso, Sayas denunciaba la "impunidad" ofrecida por el Gobierno a cambio de apoyo para aquellos que se saltan la lay, a diferencia de los que la defienden, situados en la denominada "fachoesfera". "Los que queremos el Estado de Derecho y la Constitución, fachas; los jueces que no dictan las sentencias que ustedes quieren, fachas; los fiscales que no se someten a los dictados del Gobierno, fachas; los periodistas que no les bailan el agua, fachas; los españoles que no les votan, fachas", dictaba el diputado popular para concluir preguntado: "¿No será que los fachas son ustedes? Porque, desde luego, les está quedando un discurso un poquito totalitario".

Volviendo a la "habitabilidad" de España, en el final de su intervención, Sayas lamentaba que "España está siendo democráticamente irrespirable", aunque advertía a los independentistas: "Con España no pueden, aunque con Sánchez sí".