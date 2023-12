El truco para cuidar tu calzado en invierno y tenerlo siempre reluciente

En épocas frías, es necesario contar con calzado que brinde abrigo y evite cualquier corriente de aire. Sin embargo, por más que nos esforcemos en superponer capas, será en vano si no tenemos la precaución suficiente para no dañar nuestro calzado nuevo.

Llegó la temporada de desempolvar las botas y los zapatos de ante, que suelen permanecer guardados en lo más profundo del armario durante el calor. A estos materiales, más prácticos para los meses siguientes, hay que darles un respiro y tratarlos con cuidado, ya que suele ser más complicado eliminar manchas de ellos. Recuerda que, al final del día, no puedes lavar el ante con jabón ni mojarlo, ya que podrías dañarlo aún más.

Te sorprenderá saber que si manchaste tu calzado al pisar un charco o llenarlos de barro, aquí tienes una solución sencilla que solo requiere dos materiales comunes en cualquier hogar: una goma de borrar y un cepillo. La clave, no obstante, es tener un poco de paciencia para eliminar las manchas lo más pronto posible. Por lo general, es mejor quitar la suciedad apenas llegas a casa.

No obstante, si la suciedad se ha incrustado, debes esforzarte más para eliminar los restos. Para ello, utiliza un cepillo con cerdas no muy duras para no dañar el tejido del calzado. Frota toda la superficie durante un tiempo hasta eliminar las incrustaciones superficiales. Así, verás cómo poco a poco desaparece la mayor parte de la suciedad.

Usa una goma de borrar, tu aliado principal, para eliminar los restos más oscuros. Pásala hasta que el calzado recupere su color original. La goma de borrar también es ideal para limpiar las suelas de los zapatos, compuestas de goma, que retienen fácilmente la suciedad. Para eliminarla, no es suficiente con agua y jabón. Si las botas son de color claro y pierden brillo con el uso, pasar la goma de borrar puede ayudar a quitar los restos, pero se requiere paciencia hasta que haga efecto.