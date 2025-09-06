Vivienda imposible con Sánchez

Con Sánchez no empezó todo, pero casi. Siete años de promesas y compromisos, de fantásticas y solemnes puestas en escena, de megalómanos planes, de alquimias prodigiosas, hasta llegar a hoy. Disipado el humo queda que el precio de la vivienda libre se ha disparado un 12,7% en el segundo trimestre, su mayor alza en 18 años. Entre abril y junio el precio creció un 4%, su mayor incremento trimestral en diez años. La escalada no tiene final. Es la consecuencia de que el Gobierno de la izquierda, lejos de reconducir las políticas negligentes que han incentivado este destrozo del mercado, de admitir su error, acentuará el intervencionismo estéril y perjudicial para agostar todavía más la oferta bajo el yugo de una Ley de Vivienda fallida y una gravosa inseguridad jurídica. El sanchismo es culpable de hipotecar a generaciones de jóvenes y de condenarlos a la escasez y la angustia. Miente y no piensa parar.