Vivienda imposible con Sánchez

El sanchismo es culpable de hipotecar a generaciones de jóvenes y de condenarlos a la escasez y la angustia. Miente y no piensa parar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene tras la visita a la promoción de viviendas sociales Intercivitas II. A 8 de abril de 2024, en Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía, España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, ha visitado la promoción de viviendas sociales Intercivitas II en Dos Hermanas.08 ABRIL 2024Rocío Ruz / Europa Press...
Pedro SánchezRocío RuzEuropa Press
Con Sánchez no empezó todo, pero casi. Siete años de promesas y compromisos, de fantásticas y solemnes puestas en escena, de megalómanos planes, de alquimias prodigiosas, hasta llegar a hoy. Disipado el humo queda que el precio de la vivienda libre se ha disparado un 12,7% en el segundo trimestre, su mayor alza en 18 años. Entre abril y junio el precio creció un 4%, su mayor incremento trimestral en diez años. La escalada no tiene final. Es la consecuencia de que el Gobierno de la izquierda, lejos de reconducir las políticas negligentes que han incentivado este destrozo del mercado, de admitir su error, acentuará el intervencionismo estéril y perjudicial para agostar todavía más la oferta bajo el yugo de una Ley de Vivienda fallida y una gravosa inseguridad jurídica. El sanchismo es culpable de hipotecar a generaciones de jóvenes y de condenarlos a la escasez y la angustia. Miente y no piensa parar.

