Encuentran vivo en un hospital a un turista alemán al que se dio por muerto en el accidente del funicular de Lisboa

Las autoridades portuguesas han terminado hoy de identificar a los 16 fallecidos en el accidente del funicular de Gloria ocurrido el pasado miércoles. Además, según ha informado la Policía Judicial, el ciudadano alemán que fue señalado ayer como una de las posibles víctimas mortales fue descubierto durante la noche ingresado en el Hospital São José de la capital portuguesa.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha asegurado que ya ha podido confirmar las nacionalidad de las 16 víctimas mortales. Se trata de 5 ciudadanos portugueses, 2 surcoreanos, 1 suizo, 3 británicos, 2 canadienses, 1 ucraniano, 1 estadounidense y un francés.

Según informa Efe, la esposa y el hijo de 3 años del ciudadano alemán localizado anoche también se encuentran entre los heridos. La mujer está hospitalizada en estado grave, mientras que el menor fue dado de alta ayer.

En cuanto a los 23 heridos, entre los que hay 10 graves, son de diversas nacionalidades, entre ellos dos españoles que fueron dados de alta la noche del miércoles.

El Elevador da Glória, inaugurado en 1885, es una de las principales atracciones turísticas del centro de Lisboa. Las razones del descarrilamiento aún se desconocen, pero las primeras investigaciones ya se están llevando a cabo y ya ha surgido alguna hipótesis inicial, como la rotura de un cable.