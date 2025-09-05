Lío monumental con el horario del derbi madrileño en el Metropolitano

LaLiga ha anunciado los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga EA Sports 2025-2026, con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de la séptima programada para el sábado 27 de septiembre a las 16.15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En cuanto a los horarios de la jornada 5, no habrá partido en lunes y se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, con el partido entre el FC Barcelona y el Getafe CF cerrándola a las 21.00 horas. El Real Madrid recibirá un día antes a las 16.15 en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol, mientras que el domingo el Atlético de Madrid visitará también a las 16.15 al RCD Mallorca.

Finalmente, la jornada 6, que ya tiene disputado el RC Celta-Real Betis (1-1), será la primera que se desarrolle entre semana, del martes 23 al jueves 25 de septiembre. El Real Madrid jugará el martes a domicilio ante el Levante UD (21.30), el Atlético tendrá otro derbi en casa ante el Rayo Vallecano el miércoles (21.30) y el FC Barcelona visitará el jueves al Real Oviedo también a las 21.30.

Revuelo con la hora del derbi

Un anuncio que ha levantado un gran revuelo por el inesperado horario del derbi madrileño en el Metropolitano. La elección de las 16:15 horas del sábado supone un cambio significativo respecto a los últimos años en los que se venía disputando el domingo a las 21:00 horas.

El motivo no es otro que la presencia de un partido en Kazajistán frente al Kairat Almaty en el calendario del Real Madrid el martes siguiente a las 18:45, lo que exigirá a los blancos prácticamente enlazar el final del derbi con el inicio de un viaje de unas 10 horas hasta la ciudad kazaja.

Enfado rojiblanco

Sin embargo, esta razón no convence a los rojiblancos que denuncian que dispondrán de un día menos de descanso que los blancos para la disputa del encuentro. El Real Madrid disputará el martes su partido de la jornada 6ª ante el Levante a las 21:30, el Atlético lo hará al día siguiente, el miércoles, ante el Rayo Vallecano a la misma hora, las 21:30. 24 horas de diferencia para encarar el enfrentamiento entre ambos.

Esta supuesta ventaja blanca ha desatado una gran indignación en redes y los usuarios denuncian además que no se cumplen las 72 horas reglamentarias de descanso para los rojiblancos. "Entre el Atlético - Rayo miércoles 21:30 y Atlético Real Madrid sábado 16:15... Hay media horita del miércoles y 64 horas y 15 minutos de jueves, viernes y sábado. ¿Os váis a quejar?, denuncia un usuario.

Pero no es el único y muchos aficionados critican no solo un supuesto beneficio al Real Madrid sino lo inapropiado del horario para un derbi teniendo en cuenta que el sábado es jornada laboral. "Es vergonzoso un derbi a esa hora", "¿Alguien del Atlético piensa salir a defender nuestros intereses?" o "LaLiga debe respetar las reglas, esto adultera la competición" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X". La polémica está servida.