Patricia del Pozo: “El cobro de los museos no va a entrar en vigor este año, ahora la prioridad es salir de la crisis"

Después de un mes de confinamiento, la consejera andaluza Patricia Navarro se incorporó el lunes a su despacho de Sevilla. Todos los espacios culturales cerraron el 13 de marzo, un día antes de decretarse el estado de alarma en toda España, y desde entonces planea a marchas forzadas el día después, tratando de amortiguar el impacto de esta crisis en la cultura andaluza.

¿Qué impacto económico va a tener el coronavirus y qué le transmiten las empresas del sector?

Pues muchísima preocupación. En Andalucía una de las grandes fuentes de riqueza es el turismo ligado a la cultura. No me canso de decir que de los más de 33 millones de turistas que nos visitan cada año, más de diez millones lo hacen atraídos por la oferta cultural y por ese bellísimo patrimonio de nuestra tierra. Gran parte de ese tejido empresarial son pymes ligadas al ámbito cultural, más de 35.000 que dan empleo directo a casi sesenta mil personas. Es un tejido muy potente y es fundamental reactivarlo para salir de esta crisis. Estamos preocupados y al mismo tiempo trabajando muchísimo junto al Gobierno para implementar cuanto antes un paquete de medias económicas que sirva para salir adelante.

Lo fundamental ahora es inyectar dinero porque no se sabe hasta cuándo van a estar todo parado. ¿Cuándo se sabrá?

Yo iba con cierta expectativa a la Conferencia Sectorial del jueves para que nos dieran una horquilla temporal para la apertura de los espacios públicos, sobre las limitaciones en los aforos, etc. y la verdad es que me quedé exactamente igual, no hay nada previsto en ese sentido a nivel nacional. El Pacto de Estado en la cultura es bueno siempre, pero en estos momentos lo que necesitamos es tener ya preparado un paquete de medidas importante a nivel nacional para rescatar a nuestro sector, al mismo tiempo que unas instrucciones básicas que nos den norte para preparar esos escenarios. Nosotros estamos preparando nuestras reprogramaciones para cuando sea la apertura, en mayo, en junio, en julio... y con las limitaciones de un tipo o de otro.

Va a ser difícil volver a llenar teatros y auditorios.

Sin duda todo va a depender de las instrucciones que vayan dando las autoridades sanitarias. La cultura y el patrimonio están muy ligados a colectividades y a espacios públicos, a grupos de personas, y evidentemente va a tener una recuperación más lenta. Se produzcan cuando se produzcan las aperturas de los espacios públicos estamos trabajando contemplando todo y preparando un plan de impacto económico que incluye la reprogramación de todo: circuitos, espacios escénicos y actividades, para adaptar a los pequeños autónomos a las nuevas circunstancias.

¿Se plantean un modelo nuevo transitorio para ofrecer esos espectáculos?

En eso estamos trabajando. Lo que hemos conocido hasta antes de la crisis de la Covid-19 va a variar en los próximos meses, sin duda, y probablemente hasta que tengamos la vacuna. Vamos a tener que ajustarnos a otros usos sociales y será habitual ir al teatro y tener un asiento libre entre espectador y espectador y que no se hagan conciertos para dos mil personas.

Eso supondrá un bajón económico o un incremento del precio de las entradas. ¿Cómo se va a soportar?

Desde la Consejería vamos a estar ahí para soportar todo lo que podamos de manera que le hagamos este proceso al sector lo más fácil posible. Cuando llegué a la Consejería había cobros pendientes de ayudas desde 2014 hasta 2018. Hemos resuelto todas esas ayudas y las del 2019 y en esta semana se están pagando más de 1,3 millones de euros que debía la Administración autonómica de años anteriores. A partir de ahí, tenemos preparadas todas las líneas de ayuda para ponerlas en marcha inmediatamente en cuanto esté superada esta crisis sanitaria para inyectarles liquidez.

¿Han barajado las donaciones, como se ha hecho en el ámbito sanitario o siguiendo el ejemplo de la plataforma Netflix, que ha destinado un millón al sector audiovisual?

En la Conferencia Sectorial le reclamé al ministro la Ley de Mecenazgo porque es más necesaria que nunca y en la Consejería seguimos trabajando en ese borrador a nivel autonómico. En relación a las donaciones, el sector de la cultura una vez más ha demostrado su generosidad y entrega. Han salido nuestros creadores y talentos a alegrarnos esos momentos y hacerlos más llevaderos. Nos han cedido todo de manera gratuita para un canal en los hospitales.

Tenemos que acostumbrarnos también a pagar por consumir cultura.

Por supuesto, pero en este momento no. Sabe todo el mundo que una de las grandes medidas que habíamos anunciado es precisamente el cobro de la entrada en los espacios culturales de la comunidad autónoma. No era lógico que aquí no pagara nadie cuando venía a visitar nuestras maravillas y que los andaluces tuvieran que pagar en todos sitios cuando salían.

¿Eso se va a quedar ahora en “stand by” debido a las malas previsiones del turismo?

El sistema de cobro que teníamos previsto implantar estaba muy orientado a esos diez millones y medio de turistas que nos visitan con fines culturales. Evidentemente, con el descalabro no solo en el turismo sino también en la economía de miles de familias en Andalucía, ahora no es el momento de implantar ese decreto de precios. No lo había dicho públicamente todavía, es la primera vez que lo digo: el decreto de cobro de los museos no va a entrar en vigor este año de ninguna de las maneras. Tenemos que incentivar ahora las visitas. Entonces, en este 2020 no vamos a implantar el decreto y a lo largo de 2021 iremos viendo en función de la recuperación económica, de las familias y sobre todo de la recuperación del turismo en Andalucía. Ahora las prioridades son salir de la crisis y ayudar a las familias y al sector cultural. Considero que una forma de ayudar desde la Consejería es atrasar la entrada en vigor de ese decreto aunque suponga renunciar a esos ingresos. Tenemos que arrimar el hombro.

Han quedado suspendidos todos los eventos: la Semana Santa, ferias del libro, festivales... y otros como la Feria de Abril se han pospuesto a septiembre.

Me encantaría que pudiéramos salvar el verano. Se ha perdido toda la primavera cultural, el impacto económico es incalculable y todavía tengo la esperanza de que, aunque sea con limitaciones de aforo, podamos recuperar algo del verano cultural. Yo estoy abierta a reprogramarlo todo.

Nos van a faltar días...

Vamos a intentar recuperar todo los posible a los meses que nos queden libres para activar la programación cultural. Por lo menos para poder salvar el verano y de septiembre a diciembre. Nosotros estamos en eso. Las programaciones completas no podrán hacerse pero vamos a intentar entre todos salvar lo posible.

¿Cuándo sabremos si esa recuperación empezará pronto? Entiendo que la cultura será de los últimos sectores en volver.

Como es obvio, al ser un sector ligado a la colectividad será de los últimos que se incorpore a la desescalada. Todavía no sabemos si después del 10 de mayo habrá una nueva prórroga, esperemos que no.

De momento tenemos hasta el 26 de abril, ¿ya sabe que se extenderá hasta el día 10?

Sabemos que tenemos hasta el 26 pero ya se está avanzando de algún modo que muy probablemente nos iremos hasta el 10 de mayo. De aquí a esa fecha probablemente habrá incorporaciones de nuevos sectores y después de esa fecha se irán incorporando el resto, pero yo no tengo duda de que toda actividades que impliquen grandes colectivos serán de los últimos y además con limitaciones. durante varios meses. Se primarán las actividades al aire libre antes que en espacios cerrados y en los cerrados habrá menos aforo. Pero ya le dio que el ministro nos dijo que no sabía nada.

La educación y la cultura son dos ámbitos que están padeciendo más esta situación. Además del coste económico, ¿qué precio vamos a pagar socialmente?

Cualquier crisis que tienen un impacto sanitario como la Covid-9 en nuestro país deja una profunda herida social. Hay muchísimas personas que no han podido ni despedirse de sus familiares. Luego, cuando una crisis de esta envergadura deja además a su paso una crisis económica tan brutal indudablemente eso conduce también a una crisis social importante, pero yo confío. A mí me esta resultando ejemplar la actitud de las familias, cómo están respetando el confinamiento, cómo han tirado hacia adelante. No tengo la menor duda de que esa potencia como sociedad que tenemos en Andalucía va a estar ahí desde el primer día para sacar nuestra economía adelante. Y por supuesto con la compañía de un Gobierno que está volcándose por adelantarse a los acontecimientos. Desde el primer momento se ha trabajado desde el punto de vista económico, con esa medida de 500 millones en avales para las pymes y esos 50 millones para el pago a los autónomos. Ahí está todo el sector cultural que se va a poder acoger a ese pago único de 300 euros para la cuota de abril.