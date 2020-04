Díaz, dispuesta a “remar” con Moreno al que pide “lealtad” con el Gobierno de Sánchez y los ayuntamientos

El coronavirus ha deshecho y habrá que rehacer. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y líder de la oposición en Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado dispuesta en la Cámara regional a mantener un “diálogo sincero” con el Gobierno autonómico que capitanea Juanma Moreno, para que la comunidad pueda salir “cuanto antes y de la mejor manera posible” de la crisis que ha provocado el Covid-19.

Aparcando reproches, ha asegurado en la Diputación Permanente que los socialistas van a “arrimar el hombro”, a “remar” en la misma dirección, para enfrentar el futuro, pero ha pedido al presidente de la Junta “lealtad sincera hacia arriba”, en referencia al Gobierno de España que coordina Pedro Sánchez, y “hacia abajo”, en alusión a los ayuntamientos. En relación a éstos Díaz ha apuntado que “se puede mejorar la comunicación con ellos”, ya que “van a ser clave en la desescalada”, y se les puede facilitar más datos acerca del comportamiento de la enfermedad en sus municipios.

La socialista ha reiterado además su propuesta de crear una mesa o una comisión parlamentaria que “ayude a la reconstrucción social y económica" en Andalucía y ha vuelto a reclamar “un plus de productividad” para los profesionales sanitarios “por el esfuerzo enorme” que han hecho en la lucha contra el coronavirus. Punto que Moreno ha aprovechado luego, al recuperar la palabra, para instar al Ejecutivo central a aumentar la parte fija del sueldo que cobra ese personal, al entender que debe ser una decisión “unánime” para reconocer a estos profesionales en todas las comunidades “por igual”. Y en relación a los ayuntamientos, ha instado al consejero de Salud de Familias, Jesús Aguirre, a que “el lunes estén los datos por municipios”, que hasta el momento no se proporcionaban al agarrarse a una indicación trasladada desde el Ministerio de Sanidad.

Díaz no se ha olvidado de la educación pública. Ha animado a “fortalecerla” y a combatir la “brecha digital”, para lo que, ha advertido, la compra de “tablets” anunciada hasta ahora por parte de la Junta es “insuficiente”. El el ámbito económico, la portavoz del PSOE ha exigido a Moreno “rigor” y ha señalado que “el mes de marzo ha sido muy malo”, al haber crecido el desempleo en la región “el doble que en España”. Ha abogado por poner en marcha un “plan de choque” centrado en el empleo y otro “específico para el sector turístico” en Andalucía, dada la fortaleza que éste tiene en la comunidad. Díaz ha puesto el foco también en la hostelería y el sector cultural y ha avisado de que “los 300 euros para los autónomos” se van a quedar cortos. En otras comunidades se ha hecho “un esfuerzo infinitamente mayor”, ha aseverado. Moreno le ha contestado que “todo es insuficiente” y que su equipo “está dispuesto a ir más lejos”, para lo que espera que el Gobierno de Sánchez reparta entre los territorios los fondos que lleguen de Europa de los que exigirán hasta el último céntimo para la región.

“Estamos dispuestos a implicarnos”, ha recalcado la socialista, con todo. Si bien, ha matizado que para, su grupo, lo público ha de ponerse “por encima” de lo privado en la salida de la pandemia y ha solicitado que no se avancen medidas como el posible desconfinamiento de las playas o la vuelta al colegio, si no se tiene claro cómo se va a hacer para no crear confusión. Moreno le ha pedido que ayude a que el Estado, Sanidad en concreto, complemente el esfuerzo que está llevando a cabo la Junta para realizar test de detección del coronavirus para tener el mapa de la enfermedad.

Adelante apunta a la sanidad y Vox avisa de que es “pronto para cantar victoria”

Antes, la presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, había demandado que se garantice por ley que “al menos” un siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) anual de la comunidad se destine a la sanidad pública. Durante una intervención por videoconferencia, en la que ha mostrado su “empatía” con quienes tienen que gestionar una crisis “sobrevenida”, ha anunciado que su formación presentará una proposición de ley con el objetivo de “blindar” la financiación del sistema sanitario público regional y evitar posibles recortes por parte del Ejecutivo actual y de los que vengan.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, ha señalado que era "pronto para cantar victoria y hacer balance”. No obstante, ha sumado que en algún momento deberá conocerse “qué pudo hacer y no hizo” la Junta antes del 14 de marzo, cuando se decretó el Estado de alarma, y “cómo se estaban gestionando las residencias de mayores” o qué se ha hecho “para intentar evitar las casi 400 muertes” que se han producido en ellas. Hernández ha llegado a mantener que “no se puede ser amigo de todos” y tras apostar por cuestiones como seguir bajando impuestos o aumentar la colaboración público-privada, ha instado a poner “en tela de juicio” las subvenciones que se le dan a determinadas asociaciones.

Ciudadanos y el PP respaldan la gestión del Gobierno autonómico

Del lado de los partidos que sustentan el Ejecutivo andaluz, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Sergio Romero, ha animado a la oposición a hacer una “tregua”, a cambiar “el traje de político” por "el mono de trabajo” con un objetivo: aunar esfuerzos con el Gobierno andaluz para combatir la pandemia. “¿Quieren seguir cavando trincheras o quieren tender puentes?”, ha preguntado en el plenario, para defender que la clase política tiene que estar ahora “más a la altura de las circunstancias y de los andaluces que nunca”, por la dureza de lo que queda por delante.

En la misma línea, el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha criticado la “escalada de confrontación” de los últimos días y ha pedido a las fuerzas de la oposición que regresen a la “colaboración inicial” con la Junta. A su entender, el Ejecutivo regional “ha demostrado que sabe gobernar y que gobierna bien”, ha afirmado, para coser que “ha sabido acertar en las prioridades” y ha demostrado que, junto a ser eficaz, "practica la lealtad”. “Haremos bien si estamos todos y tendremos que explicar muy bien si alguno no quiere”, ha deslizado el popular.