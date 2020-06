Andalucía registra su primera muerte por Covid-19 en tres días

Andalucía alcanza los 1.432 fallecidos por coronavirus Covid-19 tras sumar este miércoles su primera muerte de la semana por esta enfermedad, según los datos difundidos por la Consejería de Salud, que registran un repunte diario de casos confirmados por PCR con diez en una jornada en la que contabiliza tres nuevos hospitalizados, ninguno en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y otras 128 personas que ya han superado la enfermedad.

Por vigesimocuarta jornada consecutiva, los datos difundidos por la Consejería de Salud difieren de los facilitados por el Ministerio de Sanidad, que informa de tres casos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, con ocho hospitalizados en los últimos siete días, periodo en el que no contabiliza ningún ingreso nuevo en UCI y en el que registra tres fallecidos.

Además de estas “discrepancias” en las cifras diarias, Consejería y Ministerio siguen registrando diferencias en los datos acumulados de fallecidos -1.432 según la Junta y 1.404 según el Ministerio-; casos confirmados por PCR -12.856 según Salud y 12.839 según Sanidad-; pacientes hospitalizados -6.308 según la Junta y 6.312 según el Ministerio-, e ingresados en UCI -778 según Salud y 789 según Sanidad-.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía suma en total 12.856 casos confirmados por PCR, diez más en 24 horas, cifra superior a los cuatro de este martes y a los dos de este lunes, cuando se registró el menor crecimiento diario en la última semana. Según la Junta, Andalucía alcanza las 758.473 pruebas realizadas, 300.663 PCR y 457.810 test rápidos.

TRES FALLECIDOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

Andalucía registra este miércoles la primera muerte por Covid-19 de la semana tras encadenar por primera vez dos días seguidos sin fallecidos. En la última semana la comunidad acumula tres fallecidos.

Por su parte, la cifra de hospitalizados continúa estable y alcanza los 6.308, tres más en 24 horas tras sumar dos el martes y no registrar cambios el lunes. El número de ingresados en UCI no registra cambios en 24 horas y se mantiene en 778 tras sumar uno el martes después de no registrar cambios en las 48 horas precedentes.

El dato que más crece de la jornada vuelve a ser la cifra acumulada de curados, que alcanza los 14.850, 128 más en 24 horas, ligeramente superior a los 112 del martes y después de no registrar cambios el lunes por primera vez desde el pico máximo de la pandemia.

Según la Consejería de Salud, los hospitales andaluces registran este miércoles 48 pacientes ingresados -uno más que el martes-, de los que 14 se encuentran en una UCI, sin cambios en las últimas 72 horas.

Málaga repite como la provincia andaluza con más hospitalizados y Cádiz como la que más pacientes tiene en UCI, sin cambios en las últimas 48 horas. Así, Málaga registra 12 pacientes hospitalizados, dos en UCI; seguida por Granada -diez, tres en UCI-, Sevilla -ocho, dos en UCI-, Cádiz -siete, cuatro en UCI-, Córdoba -cinco, uno en UCI-, Almería -cuatro, ninguno en UCI-, Jaén -uno, en UCI- y Huelva -uno, en UCI-.

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.432 muertes registradas en Andalucía -una más en 24 horas- Sevilla repite como la que registra más fallecidos por esta causa, con 289, seguida por Málaga, con 288, Granada con 287 muertes -una más-, Jaén con 186, Cádiz con 163, Córdoba con 117, Almería con 54 y Huelva con 48.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR ascienden a 12.856 desde el inicio de la pandemia -diez más en 24 horas-, liderados por la provincia de Málaga con 2.846 -seis más-, seguida por Sevilla con 2.497, Granada con 2.465, Jaén con 1.474, Córdoba con 1.351 -uno más-, Cádiz con 1.285 -tres más-, Almería con 531 y Huelva con 407.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan 6.308 en Andalucía -tres más en 24 horas-, con Málaga a la cabeza con 1.497 -uno más-, seguida de Sevilla con 1.211, Granada con 1.209, Jaén con 769, Cádiz con 592 -tres más-, Córdoba con 562 -uno menos-, Almería con 246 y Huelva con 222.

De ellos, 778 han pasado por la UCI en toda Andalucía, sin cambios en 24 horas, con la provincia de Málaga que continúa a la cabeza con 168, seguida de Sevilla con 152, Granada con 135, Jaén con 91, Cádiz con 84, Córdoba con 77, Almería con 41 y Huelva con 30.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 14.850 en toda la comunidad -128 más en 24 horas-, con la provincia de Málaga a la cabeza con 3.256 -95 más-, seguida de Granada con 2.927 -13 más-, Sevilla con 2.846 -uno menos-, Jaén con 1.685 -nueve más-, Córdoba con 1.606 -cinco más-, Cádiz con 1.328 -cuatro más-, Almería con 724 -tres más- y Huelva con 478.

El Ministerio de Sanidad informa sobre la evolución de los casos confirmados por PCR en la última semana y en los últimos 14 días y en ambos parámetros ofrece datos favorables para Andalucía, que registra la segunda menor incidencia de toda España de casos confirmados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas y la tercera en los últimos siete días.

Así, Sanidad detalla que Andalucía sumó la víspera tres casos confirmados por PCR, registró 91 en los últimos 14 días con una tasa de 1,08 por cada 100.000 habitantes -muy lejos de los 8,87 de media nacional- y 28 en los últimos siete días con una tasa de 0,33 por cada 100.000 habitantes -muy inferior al 3,36 de media nacional-. Sólo Galicia en los últimos 14 días y Ceuta y Murcia en la última semana mejoran estos datos.

Además contabilizó 17 casos diagnosticados con síntomas en los últimos 14 días y seis en los últimos siete días, cuarto mejor dato nacional en las últimas dos semanas y séptimo en la última semana. Igualmente, el Ministerio precisa que Andalucía registra ocho hospitalizados y tres fallecidos en los últimos siete días, en los que no registra ningún nuevo paciente en UCI.

141 NUEVOS POSITIVOS EN ESPAÑA

A nivel nacional, los nuevos contagios por el nuevo coronavirus se han elevado a los 141 en un sólo día, situándose la cifra total de personas infectadas en España en las 124.732. Además, y según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, 30 personas han fallecido por el Covid-19 en los últimos siete días, y se sigue sin actualizar el número total de muertos por esta causa.

Además, en la última semana se han diagnosticado a 1.578 personas, y 154 han iniciado síntomas en los últimos siete días. Del mismo modo, y según el informe del departamento que dirige Salvador Illa, 11.630 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 10 en los últimos siete días; y 124.732 han precisado hospitalización, 97 en la última semana.