Aguirre: ¿Hacia dónde vamos con el coronavirus? Si lo supiera sería Premio Nobel ahora mismo»

Es el artífice de los mayores ramilletes de números difundidos durante la pandemia. Y ayer el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, volvió a lanzar algunos en el Pleno del Parlamento autonómico. El principal, a su juicio, que Andalucía «es la segunda comunidad con menos incidencia de casos diagnosticados de Covid en los últimos siete días por 100.000 habitantes», con una tasa del «0,39%», cuando la media nacional es «del 3,54%». «Es decir», proclamó, «10 veces menos». El coronavirus ha destruido universos construidos y ha permitido armar otros como los tres planes sanitarios que Salud desplegará los próximos meses y que Aguirre volvió a resumir. Se trata del plan de prevención de rebrotes, el de verano y el de alta frecuentación otoño-invierno.

Durante su turno de palabra, la parlamentaria de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto le planteó que lo veía «preocupantemente refractario» a los cambios que exigen los sindicatos, a «las mejoras que requiere» el personal sanitario. Advirtió al titular de Salud de que el sistema los «maltrata» y de que, si no se atiende a sus reclamaciones, se marcharán. Antes la diputada de Vox María José Piñero ya había aludido a un «maltrato» a los profesionales de la sanidad que, a su juicio, no ha cesado y había lanzado que no basta con colocar estatuas en cada provincia. A éstas también aludió el parlamentario del PSOE-A, Carmelo Gómez, para pedir que, junto a ellas, se «compense» a los sanitarios «con una paga extra» por la ingente labor que han desarrollado durante la crisis.

El socialista preguntó al consejero si la Junta «está preparada» para afrontar el futuro y éste le replicó: «Hacía donde vamos con el coronavirus, quién lo sabe, si lo supiera sería Premio Nobel ahora mismo». Con todo, defendió el trabajo desplegado por su departamento y ratificó que en «10 o 15» días se repartirán de forma gratuita y a través de las farmacias 7,5 millones de mascarillas quirúrgicas a unos 2,5 millones de personas vulnerables, entre las que situó a las dependientes o los pensionistas.

Aguirre aprovechó además para urgir al Gobierno central que coordina Pedro Sánchez y conformado por el PSOE y Unidas Podemos a enviar «los fondos Covid» que destinará a la comunidad, dado que aún no han llegado y que “hay que ejecutarlos” antes de que finalice este año 2020.