En etapas de crisis no es raro que los nervios salten como esporas. Pero, Vox, el socio externo del Gobierno andaluz conformado por PP y Cs, durante el Estado de alarma causado por la Covid-19 «ha cerrado filas» con el Ejecutivo regional, «por responsabilidad», aseveró ayer a LA RAZÓN su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández. Ha sido pasado éste, cuando la formación ha dejado ver sus discrepancias con la gestión de la Junta. Preguntado por los motivos del distanciamiento, Hernández apuntó a la inercia de gobernar «a través de decretos leyes, muy transversales, con contenidos de muy diferentes consejerías», que han respaldado durante meses al entender que «lo importante era mantener una cierta unidad de acción», pero que no creen que sea un «buen camino».

«La fórmula del decreto se ha utilizado tradicionalmente por parte de todos los gobiernos, autonómicos y central, pero ahora parece que se está cayendo en el abuso», expuso, para advertir a PP y a Cs de que se equivocarán si «dan por sentado» que Vox dirá «que sí a todos los decretos ómnibus que traen con materias muy variadas». «Los vamos a examinar muy despacio y si hay un contenido, aunque sea parcial que no nos agrade, votaremos que no», lanzó.

A ese aviso a navegantes, el portavoz parlamentario sumó otra crítica. «Todos los domingos Moreno –Juanma, el presidente andaluz– se quejaba amargamente de que Sánchez –Pedro, el presidente del Gobierno central– no le había hecho caso en nada, pero luego el mensaje era amistoso, de comprensión...». Aludía a las conferencias de presidentes que se han celebrado semanalmente durante la pandemia y lo hacía para insistir en que «no puedes quejarte de que te están ahogando financieramente, de que te retrasan la posible salida de la crisis, o de que se toman decisiones claramente perjudiciales para Andalucía e injustas; y quedarte tan tranquilo». En Vox consideran que en otras comunidades «muchos presidentes han sido más beligerantes y más proactivos a la hora de reclamar».

Y aún hay un tercer punto que ha influido en el enfriamiento de las relaciones. «A veces cansa y produce fatiga, el que parezca que nosotros estamos poniendo más carne en el asador para que ellos estén en el Gobierno que el propio Cs», anotó Hernández a este diario. Se quejó de que voten que no a iniciativas que su formación ha presentado en la Cámara. Al pedirle que pusiera algún ejemplo, aludió a una moción ligada a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). «Interpretaron maliciosamente unas intenciones que no eran las nuestras y votaron no, primero Cs y luego también el PP, a cuestiones que estaban pactadas con ellos como la racionalización de Canal Sur, su redimensionamiento, el control de los gastos...». Y pespunteó: «Quieren rehuir un enfrentamiento con los sindicatos, que siguen teniendo muchísimo peso en Canal Sur, pero es lo que tiene gobernar, que hay que hacer cosas que tienen un coste», aseveró. Volvió a los naranjas para hacer notar que a veces «están en actitud Junta» y otras pensando en «su subsistencia como partido nacional». «Si Cs tiende a querer llevar a efecto en Andalucía lo que dice en Madrid, eso puede llevar a muchísimas discordancias», se adelantó.

Bendodo apuesta por “limar asperezas”

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, destacó ayer el «cambio histórico» que posibilitaron PP, Ciudadanos y Vox en la comunidad tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 y apeló a la responsabilidad de los tres partidos, admitiendo, no obstante, que «como en cualquier pacto a varias bandas, hay que mantenerlo vigente y efectivamente cualquier aspereza hay que limarla». Se pronunció así tras ser preguntado por las declaraciones del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien tras darse por finalizado este pasado domingo el Estado de alarma avisó de que su formación política no iba a «tolerar más incumplimientos» de los acuerdos pactados.