Juan José Badiola: “Los contagios que se puedan dar en la escuela no deberían descalificar el sistema”

Juan José Badiola, uno de los expertos que actualmente se encuentra en la primera línea de la lucha frente al Covid-19 en España, cree que la situación que se está viviendo en el país tras las vacaciones de verano es “preocupante" porque se está experimentando "un punto de la expansión de la pandemia más alto”, pero espera “que no venga algo peor”.

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza afirma que si se comparan los datos de contagios y hospitalizaciones de Andalucía –teniendo en cuenta los más de ocho millones de habitantes de la región– con otros territorios de España, las cifras “no son tan elevadas”, aunque recuerda que “las cifras absolutas siempre tienen un significado relativo”.

Respecto a la educación, Badiola quiere ser cauto e insiste en que “el tiempo dirá el número de contagios que se puedan dar en el mundo colegial”, pero defiende la actuación de las administraciones de cada comunidad y asegura que se han adoptado todas las medidas necesarias tomando como referencia la experiencia de otros países y la situación sanitaria y social en la que, “al inicio del curso escolar”, se encontraba cada uno de ellos. En este sentido, afirma que “se podrán ver buenos resultados", pero sin olvidar "que se darán contagios que no podrán servir para descalificar al sistema”.

En cuanto a los padres que se plantean no llevar a sus hijos al colegio, el también doctor en veterinaria, entiende “el miedo”, aunque opina que “no debe sobreponerse a la obligación y el derecho que tienen los niños” de formarse. El doctor se pregunta si realmente “un padre es tan irresponsable como para permitir que sus hijos pierdan un año y no reciban la enseñanza durante una duración prolongada en el tiempo". Por otro lado, insiste en que los niños “suelen tender en su inmensa mayoría a expulsar la enfermedad y la padecen de forma muy leve e incluso asintomática”. No obstante, reconoce que “deberían de evitar mantener contacto con personas de riesgo”, que tienen más posibilidades de no superar la enfermedad. Además, también cree que se deberían contratar más profesores para salvar “el problema real” –que también se encuentra con dificultades físicas como el espacio en los centros– de disminuir el número de alumnos por aula.

El doctor cree que hay que “confiar en un sistema educativo del que se puede presumir” y pide que no se olvide que “es preferible –y una obligación– que los alumnos, aún asumiendo un pequeño riesgo, estén con sus compañeros en clase antes que en casa".

Así las cosas, Badiola se encuentra optimista y augura que, “con casi total seguridad”, en España “habrá disponibilidad de las vacunas a finales de este año o principios de 2021 para todas las personas de riesgo”. De hecho, insiste en que “el camino de la vacuna seguirá" porque “es la única manera de garantizar un estado inmunitario potente en toda la población”, concluye.

Doctor en Veterinaria, Juan José Badiola destacó como el científico español que “mejor conocía” la enfermedad de las `vacas locas’ y que estudió de forma más sistemática su introducción en la cadena alimentaria y sus efectos sobre los seres humanos. Entre 1988 y 1997, había sido miembro del Comité Científico Veterinario y presidente del Subgrupo de Evaluación de las Investigaciones sobre las EEB de la Unión Europea. También fue designado asesor del Programa Nacional de Vigilancia y Control de las EEB, puesto que compaginó con la presidencia del Colegio de Veterinarios de España.

Actualmente, Badiola es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza y asesora al Ayuntamiento de Madrid en la lucha contra el Covid-19.