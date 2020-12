Andalucía acusa al Gobierno de Sánchez de “incumplir las normas” de la pandemia con los traslados de inmigrantes

El miedo suele opacar otras sensaciones y contra él, máxime en mitad de una pandemia, es recomendable la transparencia. Hoy el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha acusado a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía de no estar “actuando con lealtad” con el Ejecutivo autonómico. Lo ha hecho, en relación a la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias a la región y ha relatado que él, personalmente, “a través de cartas y de llamadas telefónicas”, ha pedido que se les informe para “colaborar” en lo que se les requiera, pero no ha obtenido respuesta por el momento.

Bendodo ha asegurado que el Gobierno central no “está avisando” a la Junta de “estos traslado que previamente había negado” y ha criticado que esté “incumpliendo las normas”, ya que “Andalucía tiene limitada su movilidad, tanto para entrar como para salir, salvo en el caso de razones muy justificadas”, ha recordado, como un contrato de trabajo. “Parece ser que las personas que están llegando no cumplen estos requisitos y tampoco sabemos si tiene una PCR hecha”, ha encadenado el portavoz, para exigir al Ejecutivo que comanda Pedro Sánchez, que aclare si se están llevando a cabo o no “los controles sanitarios que exigen estas circunstancias” y si “esta forma de proceder”, actuar sin comunicárselo al Ejecutivo regional de la zona a la se moviliza a los inmigrantes, “lo están haciendo también en otras comunidades”, o sólo en Andalucía.

El titular de la Presidencia ha apuntado luego que la ex presidenta de la Junta y ahora líder de la oposición en la región, la socialista Susana Díaz, reclamó “sensibilidad” al Gobierno central cuando lo dirigía Mariano Rajoy “por las actuaciones en inmigración” y “criticó los traslados en varias ocasiones”. En ese punto, se ha preguntado “cuál es la sensibilidad y la lealtad institucional que está teniendo” en la actualidad el Ejecutivo de España con Andalucía.

“Es urgente que el Ministerio del Interior dé explicaciones no sólo a la Junta, también a la Policía”, que las está demandando, según ha afirmado el popular, así como “al conjunto de los andaluces”, sobre “estos traslados que están haciendo sin contar” con la Junta.

Del otro lado, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, ha expuesto que los inmigrantes llegados al aeropuerto de esta provincia se desplazaron en un avión comercial desde Canarias “con recursos propios” y ha garantizado que se les ha realizado pruebas PCR de detección de coronavirus. ”En ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie a Granada”, ha recalcado López, quien ha manifestado que estos inmigrantes son “personas libres” tras haber pasado 72 horas por el correspondiente Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

En declaraciones facilitadas a los medios, ha incidido en que, “con sus recursos propios, se han podido trasladar en un avión comercial” para reunirse con familiares o trabajadores “legales” que puedan encontrarse en Andalucía o en el resto del país y en que “no se pueden lanzar sospechas” sobre que los inmigrantes venga sin PCR. En relación a ese punto, ha argumentado que existen convenios con las comunidades para que, cuando llegan a un puerto español, se les haga “inmediatamente” una prueba.

”No se puede ligar pandemia con inmigración, es un discurso xenófobo y muy peligroso en estos momentos. Llamo a la responsabilidad de las otras instituciones”, ha concluido.