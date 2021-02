Susana Díaz: una jefa de la oposición lastrada por el propio PSOE-A

La secretaria general del PSOE-A y jefa de la oposición en Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto a intentar hacer de tal en la sesión parlamentaria de control al Gobierno autonómico de hoy. Seleccionó entre la marea infinita de datos del coronavirus, se preparó preguntas, esta vez centradas en las supuestas 144.000 dosis de vacunas que están guardadas «en el congelador» mientras la Junta pide más, y en los pacientes covid que se han derivado a la sanidad privada. Ha llegado incluso a aseverar que «muchas» de las 240 «muertes» que se han producido en sólo dos días de esta semana «se podían haber evitado, si hubiera habido medidas contundentes en prevención». Pero su interlocutor, el presidente Juanma Moreno, no sólo no le ha contestado, sino que la ha aguijoneado con la idea que repite desde hace meses: no la quieren ni en el PSOE.

«Si todo lo estamos haciendo tan mal, por qué no es capaz de despertar la más mínima ilusión en Andalucía o ni siquiera en su grupo parlamentario ni en sus propias filas», le ha lanzado el popular, tras las intervenciones de Díaz. O, dicho de otra forma: «No es capaz ni de liderar socialmente a Andalucía ni a su propio grupo político», le ha espetado, consciente de la sosa cáustica de esas palabras.

Moreno ha aseverado que entendía que la bancada socialista «está en unas circunstancias muy complejas», en alusión a las tiranteces internas, para agregar que él no es «el responsable» de la «debilidad política» de Díaz ni su Gobierno lo es «de su división». «Le pido –ha dicho– que intente por una vez tener una actitud más constructiva». La ha instado también a «centrarse» y a ponerse «a trabajar en el beneficio» de la comunidad, pero también suyo y de la formación que comanda. Sus respuestas, para otro día.