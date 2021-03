La piedra angular

Entre todas las candidaturas a los Premios Goya hay dos en las que existe un 50% de posibilidades de que se queden en Andalucía: mejor corto documental (con «Paraíso en llamas» y «Paraíso») y mejor guión adaptado, categoría en la que compiten entre sí la joven revelación malagueña Marina Parés, por su trabajo en «Ane», una de las películas del año, y el granadino Fernando Navarro, por «Orígenes secretos». Éste ya sabe lo que supone ser nominado, al haber optado hace varios años al Goya por una estupenda película de terror, «Verónica».

Un guionista fundamental es Rafael Cobos, consagrado gracias a sus fructíferas colaboraciones con Alberto Rodríguez; juntos obtuvieron el Goya al mejor guión por «La isla mínima» y «El hombre de las mil caras», además de crear la serie de televisión «La Peste», que destacó notablemente por su ambiciosa propuesta. También está detrás de «@Las_Gentiles», que rueda en estos días Santi Amodeo.

A raíz de «Adiós», dirigida por Paco Cabezas, se dio a conocer otro nombre llamado a aportar bastante al cine español, José Rodríguez. Cabezas lo reclutó de inmediato para una serie en la que participaba como productor ejecutivo, «Diablero» y para su esperada adaptación de «La novia gitana»; asimismo, el productor Olmo Figueredo lo contrató para otro relevante proyecto, «Jamila». Antes llegará «La maniobra de la tortuga», basada en la notable novela de Benito Olmo en cuyo guión ha participado junto al director, Juan Miguel del Castillo.

De Málaga procede Isa Sánchez, responsable en buena medida de la solidez que poseen las historias que filma el cineasta, también malagueño, Enrique García. Ella firma junto a la directora granadina Violeta Salama el guión de «Alegría», cuyos exteriores se han estado rodando hasta hace unos días en Melilla, donde transcurre esta comedia con muchos mimbres para convertirse en una de las gratas sorpresas de la próxima temporada. De hecho, el guión fue finalista del Premio de la SGAE «Julio Alejandro», toda una garantía de su nivel. Precisamente, fue éste el que obtuvo hace varios años la estepeña Remedios Crespo por «Miel de naranjas», llevado al cine por Imanol Uribe. Más centrada en la comedia se encuentra Ana Graciani, guionista de «El mundo es suyo» y «Para toda la muerte».

Hace 10 años el algecireño Raúl Santos estrenó el magnífico documental «La Roca» sobre Gibraltar; se trata de su trabajo más destacado como director, no así como guionista; residente en Nueva York, ha colaborado con el también algecireño Alexis Morante en sus documentales «El camino más largo» y «Camarón: Flamenco y revolución», uno de los más destacados de la pasada década. Su último trabajo es «The Fall of the house of Usher», adaptación cinematográfica de la ópera de Philip Glass, que a su vez se basa en el célebre relato de Edgar Allan Poe.

Por último, en este somero listado de guionistas andaluces no podía faltar José Ortuño, el más prolífico de todos y que simultanea la escritura para otros (la excelente serie «El Estado contra Pablo Ibar», por ejemplo) con la dirección de títulos tan sugerentes como «Ánimas».

Este año han sido un total de dos las nominaciones al mejor guión pero, más pronto que tarde, estos nombres se asomarán con más frecuencia a los Goya y elevarán el buen nivel del cine español porque, pese a que a veces se desprecie el trabajo del guionista y no sea tenido en cuenta como merece, su obra es la piedra angular de toda película que se precie.