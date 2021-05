La alcaldesa de Jerez se hace viral por sus errores hablando en inglés: “Jerez recibió two Gran Premio...”

La socialista Mamen Sánchez, la alcaldesa de Jerez, pronunció un discurso en inglés el pasado sábado, tras recibir un premio por parte del Mundial de Motociclismo concedido al Circuito de Jerez, que el pasado fin de semana albergó las carreras de motos.

Dicho discurso se ha convertido en viral en las redes sociales por la pronunciación y utilización inadecuada del inglés de la alcaldesa. Su discurso no salió del todo bien e intercaló palabras en inglés y en español. En determinados momentos, dio la sensación de no saber cómo articular correctamente las frases en el idioma anglosajón.

Los usuarios de Twitter no pasaron por alto este discurso y destacaron los errores de la alcaldesa. Una de las frases más curiosas pronunciadas por la alcaldesa fue: “Jerez recibió two Gran Premio at, es..., bueno, echamos mucho de menos as soon the fans to gate for Jerez...”.

El discurso completo fue el siguiente: “Thank you very much for this recognation. 2020 was a very special días. Jerez recibió two Gran Premio at..., es..., bueno, echamos mucho de menos as soon the fans to gate for Jerez, but in 2022, the next year I am waiting for ten without pandemic and on person. It is very important to us. Thank you very much”.

La edil quiso explicar, aunque con una pronunciación no del todo correcta, le gustaría que los aficionados, a quienes echa mucho de menos, vuelvan al circuito en 2022 para presenciar en directo las carreras sin pandemia. Además, agradeció el reconocimiento otorgado al Circuito de Jerez.