Un PSOE andaluz agrietado se mueve hacia el adelanto de sus elecciones internas

En el PSOE andaluz están a la búsqueda de señales convenidas. La ronda de pronunciamientos de las ejecutivas provinciales, no siempre sustentados en votaciones, en torno a la necesidad o no de ponerse en camino hacia las urnas con el adelanto de las primarias para elegir al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta ha dejado el mapa de un partido fraccionado. Mientras las de Jaén, Cádiz y Granada se han mostrado partidarias del anticipo, territorios a los que habría que sumar Huelva, comandada por una gestora, según las corrientes críticas; las direcciones de Córdoba, Sevilla, Almería y Málaga se han posicionado en el «no». Pero esa división no es precisa, dado que la postura de las agrupaciones de cada uno de esos territorios no es homogénea. Ni tampoco se puede hacer otra equivalencia: que todos los que respaldan desplazar el proceso interno de selección elegirían además como cabeza de cartel para enfrentarse contra Juanma Moreno en unas elecciones autonómicas al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, frente a Susana Díaz. Esto en el caso de que el socialista deje de atrancar las frases y confirme su intención de ser aspirante a lograrlo.

En lo que sí se muestran cada vez más de acuerdo en ambos bandos, el de los críticos y el de los de los fieles a Díaz, es en que «esta situación de constante ruido» no se puede «alargar mucho más» porque «está desangrando al partido» y ahondando en una «ruptura» que podría ser «difícil de recomponer», opte o no finalmente Moreno por acortar la legislatura, que es la causa a la que se han agarrado los impulsores del debate sobre las primarias.

En ese contexto, se esperaban «acontecimientos» esta semana, una vez conocidos los resultados de los comicios madrileños de hoy. Había quien apuntaba incluso que Ferraz podría mover ficha «este jueves» y que la oficialización de la candidatura de Espadas «estaría al caer». Pero ha sido Díaz la más rápida. Ha convocado de forma extraordinaria a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Regional. La cita es precisamente el jueves a las 12:30 horas en la sede del PSOE-A, ubicada en la sevillana calle San Vicente, y para abordar la posible anticipación de las primarias, junto al análisis de la situación política y de la comunidad durante la pandemia. En el encuentro los socialistas se verán las caras, aunque no todos, ya que será semipresencial, debido a las restricciones a las que ha obligado el coronavirus y que «hay que respetar», apuntan las fuentes consultadas.

Hasta el momento, Díaz ha mantenido que lo orgánico no toca y tiene el respaldo mayoritario del órgano autonómico, por lo que, si se somete a votación la propuesta del adelanto de las elecciones internas, podría augurarse que ganaría el «no». Ello, siempre que no haya un viraje, dado que las interferencias internas son ya un clamor que opaca cualquier intento de hacer oposición en la comunidad.

Desde el lado promotor de los cambios en la organización, al que se ha sumado el alcalde de Mairena del Aljarafe, portavoz en la Diputación de Sevilla y miembro de la Ejecutiva regional, Antonio Conde, insisten en que «el reloj del tiempo lo tiene Moreno», en alusión a que posee la potestad para convocar los comicios andaluces cuando considere, y, si lo hace pronto, podría coger a los socialistas «con el paso cambiado como en Madrid», avisan. Muchas miradas están puestas en Espadas quien repite que «hay muchos militantes en el PSOE que creen que es necesario plantear un revulsivo». En las primarias, cada uno de ellos tendrá un voto individual.