La Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz se alinea con el adelanto de las primarias, no así la de Córdoba

Aún son movimientos por terreno impreciso, pero ahí siguen. Tras casi tres horas de encuentro telemático, la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz se ha mostrado hoy mayoritariamente partidaria del adelanto de las primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, por lo que dará traslado a las direcciones regional y federal del pronunciamiento que la secretaria general, Irene García, ha planteado al cuadro de mandos gaditano, según ha trasladado el partido en una nota. Las instarán, en definitiva, a que fijen una fecha para que decida la militancia.

Fuentes de la formación detallan que de los 44 miembros con los que cuenta la Ejecutiva provincial han asistido 31 a la reunión y 26 de ellos han pedido la palabra. De esos intervinientes, 24 han optado por anticipar las primarias y dos han mantenido que éstas no tocan ahora. Nueve de los participantes no se han quedado ahí y han abogado por la “renovación” en el PSOE-A, según las fuentes consultadas, que sitúan entre los ausentes al ex consejero, parlamentario autonómico y presidente de la Ejecutiva provincial gaditana, Manuel Jiménez Barrios, perteneciente al ala de la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz.

“Hay que volver a ilusionar y recuperar el Gobierno de la Junta y, en ese sentido, los socialistas gaditanos creen que hay que estar preparados para abordar cualquier escenario electoral y, sobre todo, poder centrarse exclusivamente en los problemas actuales de la provincia”, han indicado desde la formación en el mencionado comunicado de prensa.

Bandos opuestos

En otro enclave del mapa andaluz, Córdoba, alrededor de otra cuarentena de personas también se ha conectado a internet por el mismo motivo: la Comisión Ejecutiva Provincial convocada hoy. Desde su lado han analizado del mismo modo la conveniencia o no de adelantar las primarias y, a la luz de lo relatado por fuentes asistentes, a favor se ha posicionado la secretaria de Organización y diputada nacional Rafaela Crespín al entender que “un partido responsable y con vocación de Gobierno, como es el socialista, tiene que tener cuanto antes todas las tareas hechas” por si los comicios autonómicos llegaran antes de 2022. En la misma línea se han pronunciado el diputado Antonio Hurtado, la portavoz del Ayuntamiento y ex alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, o la diputada provincial Salud Navajas, entre otros.

Según ese bando “hasta nueve miembros de este órgano” habrían dicho “sí” a mover el proceso de elección interna. Es más, han ido un paso mas allá, al llegar a plantear que “sea Ferraz quien elija al candidato a la Junta”, a la luz de lo anotado por otras fuentes.

Si bien, al final se ha impuesto lo que ya había defendido públicamente el secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, quien ha introducido el debate, en el que ha habido 26 intervenciones. Desde ese sector aseguran que el “84,61 por ciento” de quienes tenían derecho a voto han mostrado su negativa al avance de las primarias.