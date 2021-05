Andalucía no quiere mascarilla al aire libre en los colegios

Andalucía quiere que las autoridades sanitarias permitan durante el próximo curso escolar no llevar mascarilla en el recreo ni en las horas de educación física en los espacios abiertos de los colegios e institutos. Así lo aseguró el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, calificando de «precipitada» la obligatoriedad del uso de la mascarilla a partir de los seis años en los centros educativos.

«Yo hubiera esperado un poquito más a tomar esa decisión», señaló Moreno, puesto que «no sabemos cómo vamos a estar a nivel de inmunidad al inicio del curso». En este sentido, apuntó que «en septiembre es muy probable que tengamos inmunidad colectiva» y entonces habría que cuestionar «qué sentido tendría la mascarilla» en los colegios. Por ello, pidió «rigor» en la toma de estas decisiones y que el Ministerio de Educación se siente con las comunidades autónomas, «haga un informe detallado y tomemos una decisión conjunta».

La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, también abogó por suprimir el uso de la mascarilla en lugares abiertos, aunque matizó que la decisión «siempre va a depender» de lo que decidan las autoridades sanitarias y los epidemiólogos. En una entrevista en Canal Sur Radio, aseguró que «es verdad que el profesorado va a estar vacunado, esperamos que les pongan pronto la segunda dosis lo antes posible», pero advirtió de que «el problema es que no se sabe si van a estar vacunados los alumnos y, aunque al parecer no tienen síntomas y si pasan la enfermedad no son un foco de transmisión fuerte porque eso se ha demostrado este curso, son medidas de precaución».

No obstante, junto al mantenimiento de la separación entre alumnos de 1,2 metros, la previsión es que va a ser un curso «mejor que este, que ya ha sido bueno, con presencialidad prácticamente para todos los alumnos».

De otro lado, Moreno lamentó que el Ministerio de Sanidad «está generando inquietud y miedo en la ciudadanía sobre las vacunas» frente a la covid, especialmente en relación a la de AstraZeneca, al reclamar a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de dicho suero, y ahora quieren que se les administre la segunda con el mismo compuesto, que firmen un consentimiento informado. «Hemos tenido un debate absurdo y estéril», según Moreno, con el que «hemos perdido más de un mes», cuando «la Agencia Europea del Medicamento, todos los organismos internacionales y los expertos han recomendado que se ponga AstraZeneca».

Con esos avales se puso la primera dosis en Andalucía a «profesionales esenciales» como policías y profesores, según recordó, lamentando que «durante casi mes y medio hemos tenido parado» el procedimiento de administración de los segundos viales de AstraZeneca.