El municipio más rico de Cataluña que le ha quitado el liderato al que llevaba tres años seguidos: no es Barcelona

El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) ha publicado los datos correspondientes a la renta per cápita en Cataluña durante el 2022, donde se han reflejado unos datos de lo más sorprendentes con respecto al año anterior. Cada habitante de esta comunidad dispone de unos ingresos promedios de 19.140 euros, lo cual ha supuesto un incremento del 2,7% en relación al 2021, algo que afecta a gran parte de las comarcas de todo el territorio.

No obstante, esta no ha sido la novedad más destacada de todas, ya que se ha revelado que hay un municipio, el cual supera los 20.000 habitantes, que le ha quitado el liderato al lugar más rico de Cataluña, consagrándose así como el barrio en el que sus ciudadanos disponen de la renta per cápita más alta de toda la comunidad.

Sant Just Desvern, el municipio más rico de Cataluña

Sant Just Desvern, un municipio de la provincia de Barcelona y que situado en la comarca del Baix Llobregat, se ha convertido en el lugar más rico de Cataluña con una renta media per cápita de 30.352 euros. Con un total de 20.815 habitantes,como bien refleja el Idescat, esta pequeña ciudad ha mostrado un crecimiento del 8,2 % comparados con los resultados del año previo.

El emblemático edificio Walden 7 de Sant Just Desvern Wikimedia Commons

El edificio Walden 7, ubicado en este distrito, es una innovadora obra del arquitecto Ricardo Bofill que fue construida en 1975. Posee una estructura laberíntica que está compuesta de 18 torres, las cuales están todas conectadas entre si. Además, en el interior hay varios patios cuya intención fue la de representar la vida comunitaria que había en la ciudad durante la época, algo que le dotó de una severa influencia en la sociedad. Algunas de las curiosidades más destacadas de este edificio son que, durante su origen, se inspiró en la novela 'Walden Two' e, incluso, se llegó a plantear incluir servicios comunales como guarderías y lavanderías colectivas.

Después de tres años consecutivos, Matadepera pierde el liderato

Después de tres años en lo más alto, a Matadepera (Barcelona) le han arrebatado el liderato en este ranking y, ahora, se ha convertido en el segundo municipio más rico de Cataluña con una renta media de 29.265 euros. Con una población mucho menor que la del campeón (9.863 habitantes) y situado en la comarca del Vallès Occidental, su renta disponible se ha visto disminuida en un 5,2 %.

Según informó este lunes el Instituto de Estadística de Cataluña, a Sant Just Desvern y a Matadepera les siguen los siguientes municipios, los cuales están ubicados todos en la comarca del Maresme (Barcelona): Tiana (26.539 euros), Alella (26.404 euros) y Teià (26.046 euros). Sant Cugat, otro de los clásicos que cuentan con más presencia en este listado, se ha consagrado en la sexta posición y ha presentado una renta de 26.038 euros, lo cual ha reflejado un crecimiento mínimo, de un 0,5%.

La tendencia ha sido muy positiva, ya que el 87% de los municipios de Cataluña han sido testigos de una mejora en sus rentas. El Idescat ha asegurado que estos beneficios se han dado gracias a los ingresos procedentes de los salarios, los cuales representan el 60,5% de los bolsillos de los catalanes; a la reducción del 2,8% de las prestaciones sociales y a la eficaz explotación de negocios, la cual es el 19,3 % de la renta. En cuanto a la comarca más rica de todas entra en acción el Barcelonès, ya que ha superado la media en Cataluña en un 11,3% gracias a una renta de 21.297 euros por persona.

Los municipios catalanes con menor renta: Barcelona fuera del top 15

Uno de los datos más sorprendentes, sin lugar a dudas, es que Barcelona se ha quedado fuera del top 10, incluso de los 15 primeros, ya que se ha oficializado que su renta es de 23.003 euros; concretamente, se ha situado en el decimoctavo puesto. Dejando de lado aquellos destinos más ricos, el municipio con menos renta de la comunidad ha sido Montferrer i Castellbó (Lérida). Por encima están, de mayor a menor dinero, los siguientes: Castelló d'Empúries, La Jonquera, Salt, Lloret de Mar, El Perelló, Riba-roja d'Ebre. Todos estos lugares han presentado una renta por habitante un 30% inferior a la de la media catalana.