El terremoto político de Granada agrieta a Cs en Andalucía

El terremoto político en Granada ha alcanzado este jueves su máxima magnitud. Los temblores premonitorios que se venían produciendo desde hace meses, se intensificaron a partir de la salida de ocho concejales del Gobierno local -seis del PP y dos de Cs, que también se dieron de baja del partido- el 8 de junio pasado. Estas tres semanas han avanzado entre ultimátums y amagos de mociones de censura, que no terminaron de cristalizar debido a la gran división existente en el Ayuntamiento capitalino. La presión de gobernar con un solo edil pudo finalmente con el alcalde, Luis Salvador, que este jueves renunciaba a su cargo, responsabilizando de ello al “chantaje” realizado por su propio equipo y su socio de gobierno, el PP.

Salvador desató todas las alarmas al convocar una rueda de prensa urgente a mitad de la mañana. Los rumores se confirmaron cuando comunicó que había registrado formalmente su renuncia, de la que el Pleno tomará conocimiento este viernes. A partir de ese momento, se activará la cuenta atrás de diez días como máximo para convocar un pleno de investidura del que saldrá el próximo regidor granadino. El todavía alcalde dio un repaso durante una hora a su labor al frente del Ayuntamiento en los dos últimos años, desde junio de 2019, y solo al final desgranó los motivos que le condujeron a tomar su decisión. En cuanto a su sucesor, apuntó que su voto será “para la lista más votada”, es decir, el PSOE, que cuenta con 10 concejales de 27. Un apoyo que toca de lleno la línea de flotación de Cs, cuyo coordinador general en Andalucía, Juan Marín, se apresuró a desmentir, asegurando que en ningún caso la formación naranja respaldará al candidato socialista, Francisco Cuenca. “Tenemos claro que no vamos a apoyar al candidato del PSOE (Francisco Cuenca), que está imputado por prevaricación”, ha asegurado Marín en declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, en los pasillos del Parlamento andaluz. El también vicepresidente andaluz reaviva así un antiguo enfrentamiento interno con Salvador, quien hace tiempo que no cuenta con la confianza de su organización. En la rueda de prensa convocada en Granada, el alcalde dejó claro, además, que no había comunicado su decisión previamente a la dirección de su partido -citando expresamente a Inés Arrimadas, la presidenta nacional-, asegurando que las directrices recibidas eran justo las contrarias, para que mantuviera la Alcaldía.

Marín ha dedicado unas palabras de aliento a Salvador, destacando que “hacer lo correcto en el momento adecuado no es fácil”, mientras que ha puesto el acento en el hecho de que fuera el PP el partido que “abandonara unilateralmente el equipo de gobierno” creando “una inestabilidad que tendrá que explicar por qué”. Sobre el próximo alcalde, ha reiterado que “veremos el apoyo a las candidaturas”, remarcando por segunda vez que “no vamos a apoyar al candidato del PSOE”. Todo pese a que Salvador ha repetido una y otra vez su propósito de garantizar la estabilidad en Granada respaldando “a la lista más votada”, ante al imposibilidad de restaurar el pacto de gobierno con los populares.

Resonancia en la Junta de Andalucía

Sobre la repercusión en el Gobierno andaluz de las desavenencias entre el PP y Cs en el Ayuntamiento granadino, Marín ha mantenido la misma línea que desde el principio del conflicto. “Estas cuestiones no afectan para nada al Gobierno andaluz”, reconociendo que “son incómodas”, pero desmarcándolas del acuerdo suscrito entre PP y Cs en la Junta de Andalucía.

Cuestionado sobre la influencia en la sombra en las diferentes crisis municipales que está viviendo Cs del ex secretario de Organización cuando Albert Rivera era presidente de Cs, Fran Hervías, Marín ha afirmado que “la he visto desde que empezó en Granada, Jaén, en Mijas”. “Esta persona sigue ahí para hacer daño, no sé si perteneció a Ciudadanos o sencillamente lo utilizó”, ha indicado Marín, quien ha proseguido apuntando que “no tengo nada más que añadir porque ahora milita en el PP”.