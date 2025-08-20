Un accidente provoca retenciones kilométrias en la A-7 en Málaga

Un hombre de 30 años ha resultado herido tras un accidente en la A-7 a la altura del municipio malagueño de Estepona, que está provocando retenciones de unos cinco kilómetros, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y Tráfico.

Así, el accidente, del que se desconocen las causas, tuvo lugar sobre las 07.00 horas, a la altura de la urbanización El Presidente y sentido Málaga, según han indicado desde el 112. Los alertantes han señalado que, al parecer, había una moto y un coche implicados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de Mantenimiento y de los servicios sanitarios del 061, que han trasladado al hombre de 30 años hasta el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).