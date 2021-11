Espadas vuelve a dilatar su sucesión en la Alcaldía de Sevilla

Una vez celebrado el congreso del PSOE-A parecía inminente el nombramiento del sucesor de Juan Espadas al frente del Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, el propio Espadas aseguró ayer que prevé tener «resuelto» este asunto la próxima semana, previsiblemente el martes o el miércoles, remarcando que la elección de su relevo será adoptada «con absoluta objetividad». De esta forma, retrasa aclarar su renuncia al cargo después de avanzar que sería el jueves –por ayer– cuando anunciaría los detalles del relevo para dedicarse a la Secretaría General de los socialistas andaluces y preparar su candidatura a la Junta. Su intención es renunciar a la Alcaldía tras la aprobación del nuevo proyecto presupuestario municipal de 2022 y, en una entrevista en la COPE, aseguró que a lo largo de los próximos días clarificaría la situación.

El líder del PSOE-A explicó que a la hora de tomar la decisión de su relevo «la dificultad reside en que todos» los ediles del Gobierno local socialistas «son favoritos». «Están haciendo un trabajo excepcional. Son decisiones difíciles entre compañeros que nos apreciamos y que llevamos mucho tiempo trabajando juntos», indicó.

No obstante, concretó que será una «decisión que habrá que tomar de manera colegiada» en el grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, y descartó que hará una «propuesta con absoluta objetividad».

De otro lado, Espadas negó estar tutelado por la dirección federal del PSOE y por Pedro Sánchez, señalando que él no se ha puesto al frente del partido en Andalucía para «actuar como sucursal de nada ni de nadie», sino que tiene «criterio propio». En este sentido, recordó que el presidente del Gobierno le está pidiendo un acuerdo al líder del PP, Pablo Casado, sobre los Presupuestos del Estado de 2022, por lo que cree que «incoherente pensar» que Sánchez le diga a él que no vote los Presupuestos del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Sobre las cuentas andaluzas, aseguró que no cree en una oposición «destructiva que bloquee» el Parlamento andaluz y la acción del Gobierno.

Tras detallar que ofreció al presidente de la Junta un acuerdo para aprobar las cuentas y que el PSOE-A «no votara en contra», Espadas aclaró que esta posición no significa un «cheque en blanco». «Ha pasado mes y medio y no hemos visto ningún movimiento en las cuestiones básicas de la negociación. Nuestras propuestas siguen sin respuesta y el problema es que por el Gobierno andaluz no ha habido ninguna intención de negociar, que es ceder y llegar a acuerdos».

Según el líder del PSOE-A, el «interés mayor» del Gobierno de Moreno «era llegar a un acuerdo» con Vox, del que dijo que «se ha plantado y lo que quiere es hacer caja, ir a la elecciones a contar votos». Por contra, defendió que lo que quiere su partido es resolver los problemas y emplazó al consejero de Hacienda a que cuantifique las propuestas de los socialistas que ha aceptado.