Más de 12 millones de turistas llegan a Andalucía por su cultura en 2024

Andalucía ha recibido a lo largo del pasado 2024 un total de 12,5 millones de turistas atraídos por la cultura de la comunidad autonómica, un segmento que se ha incrementado en un 2,5% y que representa el 34,6% del total de visitantes a la región durante el pasado año, aumentando con ello un 6% el gasto medio diario de los turistas.

Según una nota de prensa de Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, han analizado un informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en la que han observado que la cifra total ha supuesto un incremento del 13,6% más en comparación con el 2019, año previo a la pandemia de la COVID-19.

Con respecto al perfil, han detallado que los turistas que visitan Andalucía por su oferta cultural "proceden en su mayoría del territorio nacional". Así, el 54,2% de los visitantes son españoles frente al 45,8% son extranjeros. Además, han estimado que la estancia del turista se encuentra en 4,5 días de media y con un gasto medio diario de 90,05 euros, un 6% más que el anterior ejercicio y un 16,3% más que en el nivel pre- COVID-19. En este sentido, han subrayado que destacada "por ser un segmento que supera la media del gasto medio del turismo total cuya cifra se sitúa en 82,3 euros".

En cuanto a los hábitos de consumo, la Consejería ha detallado que los establecimientos hoteleros son "el principal alojamiento escogido (62,5%) y la inquietud por explorar destinos nuevos se sitúa como la principal elección del destino cuyo viaje cuenta con una valoración posterior de 9,2 sobre 10 puntos".

Sin embargo, las principales actividades son visitas culturales (93,5%), actividades gastronómicas (67,8%) y disfrutar de espacios naturales (35,9%), lo que consolida el grado de fidelidad en casi un 30%. En cuanto a la edad, han señalado que el visitante principal es de la Generación X (37%) --45 a 65 años--.

Además, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha valorado los datos que consolidan la amplia oferta que la región ofrece al visitante, garantizando un "turismo sostenible, regenerativo y respetuoso con el residente y el entorno, como es en este caso el cultural".

Finalmente, ha asegurado que, "nuestra cultura única hace que cada vez más visitantes se rindan a este gran destino y nos elijan para descansar, disfrutar y descubrir nuevos rincones". Para concluir, Bernal ha situado el turismo como "el gran motor" de oportunidades en la región, "capaz de dinamizar la vida de nuestros municipios, generar empleo, fijar población y contribuir al desarrollo del territorio".