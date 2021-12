Carazo garantiza que los reglamentos de la ley del suelo se aprobarán en junio

«Una ley necesaria, la más importante de esta legislatura». Así definió la Consejera de Fomento, Marifrán Carazo, a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (LISTA), que entrará en vigor el próximo 24 de diciembre y cuyas líneas principales desgranó en el desayuno informativo «La Ley Lista, nuevas oportunidades», organizado por LA RAZÓN en el Hotel NH Plaza de Armas con el patrocinio del grupo AZVI.

En el desayuno organizado por LA RAZÓN, Marifrán Carazo aprovechó para anunciar que los reglamentos para el desarrollo de la LISTA se aprobarán en el plazo máximo de 6 meses «tal y como prevé la ley». Tal es la urgencia de esta nueva ley del Suelo, que Carazo se comprometió a no demorar el plazo de propuestas: «Les anuncio que si la LISTA entra en vigor el día 24 de diciembre, sólo tres días después, el día 27, vamos a abrir un plazo de un mes, hasta el 27 de enero para que se puedan presentar», aseguró.

Se trata de la segunda ley del suelo de la comunidad, tras la LOUA del anterior ejecutivo socialista de Susana Díaz, que tuvo que ser modificada hasta en 15 ocasiones debido a su mal funcionamiento. Muchos alcaldes, incluidos algunos socialistas como el de Torremolinos, se quejaban de la maraña legislativa que les impedía sacar a la luz planes generales urbanísticos, que llegaban a retrasarse hasta 10 años. «La nueva ley viene a simplificar su tramitación», apuntó Carazo, con el objetivo de reducir los plazos de «los 10 años actuales a un máximo dos». ¿Cómo? Permitiendo procesos más ágiles ya que la LISTA unifica la Ley de Ordenación Urbanística y la Ley de Ordenación del Territorio, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos.

De esta forma, aclaró la consejera, se dota de mayor autonomía a los ayuntamientos «para el desarrollo de nuestras ciudades, porque facilita el desarrollo de muchas iniciativas necesarias, desde un colegio a un centro de salud, de un espacio comercial a una nave industrial» porque se pueden desarrollar actuaciones urbanísticas sin tener que hacer un Plan General de Ordenación Urbana.

La LISTA «también abrirá nuevas perspectivas a los municipios pequeños», subrayó Carazo. Dotando, por un lado, a los pueblos de menos de 10.000 habitantes de un Plan Básico de Ordenación Municipal «para dar soluciones rápidas a las demandas de los vecinos». Y , por otro, con una nueva calificación del suelo: «Ya no solo habrá suelo rústico y urbano. La LISTA da respuesta a esa situación permitiendo que haya viviendas unifamiliares aisladas, siempre y cuando no induzcan a la formación de nuevos asentamientos ni impidan el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico». Con ello, aseguró la consejera, «se favorece el desarrollo de las zonas rurales, luchamos contra la despoblación y evitamos la construcción de nuevas viviendas irregulares ya que se podrán construir viviendas en suelo garantizando las condiciones de seguridad y salubridad antes de edificar y no después, como ahora».

En ese sentido, hizo hincapié en el esfuerzo de la consejería de Fomento para evitar a proliferación de viviendas irregulares. Gracias a la LISTA, afirmó la consejera, «los ayuntamientos pueden redactar planes especiales para corregir el impacto ambiental que generan». Para ayudarles en esta tarea, estaban previstas unas subvenciones, una partida recogida en los Presupuestos 2022, que finalmente no se han aprobado. «Intentaremos salvarla dentro de ese trabajo de ingeniería financiera que tendremos que hacer ahora para salvar proyectos que son cruciales para Andalucía y que la cerrazón de algunos partidos políticos ha puesto más difícil», criticó Marifrán Carazo.

Para prevenir la proliferación e esta sviviendas irregulares «la mejor medida es la prevención», continuó. Por eso, «desde el primer minuto nos empeñamos en incrementar las inspecciones y en apenas tres años de mandato, el nuevo Gobierno andaluz ha triplicado el número de actuaciones contra la aparición de irregularidades urbanísticas». «Frente a los 557 actuaciones de 2018, en lo que llevamos de año sumamos 1.654 actuaciones». apostilló la consera de Fomento tras exponer actuaciones concretas recientes.

Según anunció la consejera, recientemente, demás de evitar parcelaciones ilegales en Gerena y la Algaba, proponiendo multas de hasta 90.000 euros. «Esas son las consecuencias de construir donde no se debe. Este Gobierno va a hacer todo lo posible por evitar la proliferación de más edificaciones irregularidades, porque con ellas se daña a Andalucía», advirtió la titular de Fomento.