Maestros de Religión se concentran para exigir su transferencia a la Junta

Los maestros de Religión se han concentrado este miércoles ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho provincias para reclamar ser transferidos a la Junta y que sus condiciones laborales se equiparen con las de sus compañeros de Secundaria, que sí dependen de la Administración autonómica.

En las concentraciones convocadas por el sindicato CSIF, mayoritario en la enseñanza pública, han denunciado la situación discriminatoria que viven estos profesionales, más de 2.000 en la comunidad autónoma.Según la CSIF, estos docentes viven una situación “insostenible” al tratarse de un personal que no fue transferido en su día a la Junta y que sigue dependiendo de la Administración central, lo que provoca disfunciones y hace que sus condiciones laborales no estén equiparadas a las del profesorado de Religión de Secundaria, que sí fue transferido a la Junta.

La CSIF ha advertido de que, en caso de no observar ningún avance al respecto, intensificará sus movilizaciones en la calle y no descarta otro tipo de actuaciones.El sindicato recuerda que cuando se produjeron las transferencias educativas desde el Gobierno central a la Administración autonómica, hace ya casi 40 años, se transfirió a todo el personal de Educación excepto a los maestros de Religión.

”Esta situación absolutamente irregular, como el propio Gobierno la ha calificado en más de una ocasión, sigue arrastrándose después de varias décadas, y la siguen sufriendo estos profesionales de la educación andaluza que trabajan en centros de la Consejería de Educación pero dependen del Ministerio de Educación”, ha recalcado la central sindical .Ha asegurado además que esta circunstancia produce “situaciones surrealistas”, como que los directores de los colegios de Infantil y Primaria, máximos responsables en los centros educativos, pertenecen a una Administración distinta, con distinta normativa, derechos y obligaciones, que la que rige para el personal de Religión de Primaria, que depende del Ministerio de Educación.

Además, estos maestros de Religión no tienen los mismos permisos y licencias que sus compañeros de Secundaria, no tampoco pueden acogerse a reducciones por ser mayores de 55 años, no se les reconocen sus sexenios por vía administrativa, ni son considerados personal del centro en algunos planes y programas educativos, como tampoco les son reconocidas otras tareas o funciones docentes que les serían aplicables como miembros del claustro.

”Esta situación claramente discriminatoria se ve agravada con el acuerdo alcanzado entre la Consejería y los sindicatos sobre el Convenio Colectivo del Profesorado de Religión, que no podrá ser de aplicación a los maestros y maestras hasta que no sean transferidos”, ha subrayado.Por todo ello, exigen a ambas administraciones que, con la mayor urgencia, se sienten “con seriedad y altura de miras” a negociar de una vez por todas las transferencias para que no continúen aumentando las injusticias hacia estos trabajadores.