Teresa Rodríguez reivindica el andalucismo

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 19J, Teresa Rodríguez, ha abierto la campaña electoral en Jerez de la Frontera (Cádiz) reivindicando “Andalucismo a pesar de todo, a pesar de la derecha que viene de fuera a insultarnos y a imitar hasta el acento, de la que desmantela los servicios público como sanidad y educación, a pesar de la izquierda que ensució con su corrupción nuestro sueño de pan y alegría y también, a pesar de la izquierda que nos ha querido robar hasta la voz”.

“Aquí estamos” ha afirmado Rodríguez, que ha añadido que han llegado hasta aquí “con un enorme esfuerzo para decir algo tan sencillo como que Andalucía tiene el mismo derecho que asiste al resto de los territorios del Estado”. Así ha incidido en criticar que los andaluces “seguimos abandonando y dejando que otros nos representen si representarnos, dejando a los partidos centralistas, que nunca miran por Andalucía entre elección y elección, las riendas de nuestro destino”.

La candidata ha apelado al “Andalucismo para pedir respeto, para nuestros productores y nuestro medio rural mientras le siguen robando las grandes distribuidoras de alimentos comprando los productos por debajo de los costes de producción, diga lo que diga la Ley, pagando el kilo de naranja a 10 céntimos el kilo que es menos de lo que cuesta una bolsa de plástico en un supermercado”.

Igualmente, ha pedido “respeto para nuestros trabajadores del sector industrial, a los que el gobierno más progresista de la historia no tuvo otra cosa que enviar tanquetas para evitar que pelearan por el futuro de sus hijos y de sus nietas”.

También ha pedido “respeto por nuestras ciudades y nuestra costa, para que no sean el parque de atracciones del turismo del norte a cambio de jornales que no dan para vivir, para pedir respeto por los comerciantes, por nuestro paisaje, porque nos están alicatando Andalucía entera de placas fotovoltaicas donde el beneficio va a ir otra vez para las empresas del oligopolio que nos han robado una y otra vez con las facturas de la luz”.

También ha criticado el plan de empleo de 50 millones de euros “tres días antes de que empiece una campaña electoral”. “Eso es un insulto. Nosotros no queremos limosna. Nosotros no mendigamos, exigimos que parte de los fondos de recuperación vengan a Andalucía a pesar de que no hayamos tenido un desarrollo industrial anterior, queremos los 24.000 millones de euros para el vehículo eléctrico y que se metan los 50 millones del plan de empleo donde les quepa”, ha dicho.

Finalmente, ha afirmado que la tarea más importante a la que se enfrentan es “que las siguientes generaciones de andaluces no tengan que irse, que no siga ocurriendo eso de que uno de cada cuatro gaditanos tendrán que irse fuera a buscarse la vida, uno de cada tres jiennense o uno de cada cinco malagueños”.

Todo eso “es el gran reto de esta fuerza andalucista que para empezar pide respeto y luego pone a disposición de esta comunidad autónoma, de esta tierra, su sueño y sus ilusiones por un futuro mejor”, ha concluido Teresa Rodríguez.