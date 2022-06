El 19J pone en riesgo el poderío local del PSOE

El «tsunami azul» del 19J, con el mapa de Andalucía dominado por los colores del PP, no sólo ha supuesto un punto de inflexión en cuanto al reparto autonómico sino que cuestiona de lleno, en base al escrutinio, los posibles resultados de las municipales. Feijóo señaló desde Bruselas que «hay un antes y un después de las elecciones andaluzas» mientras el PP-A subraya que Juanma Moreno gobernará «como si no tuviera mayoría absoluta». La digestión de las autonómicas no es tan plácida para los socialistas, que insisten en la abstención como coartada del fracaso –cuando con menos participación sacaron más votos en 2018– y que llamaron a la movilización de su red de alcaldes como punto de inflexión del eslogan parido durante la precampaña: «Si votamos, ganamos». Del resultado se deduce que ni movilizaron, ni ganaron y, más allá, si se extrapolan los resultados a las municipales, la debacle es más profunda aún, dejando al PSOE con escaso poder territorial en caso de que se sustancie el peligro sobre las alcaldías y las cinco diputaciones que controla. El PP está en todas las capitales que gobiernan los socialistas por encima del 40% de los votos y el PSOE sacó menos del 25%.

Ciudades como Utrera (de mayoría absoluta con 10.373 votos en las municipales a menos de 6.000 el 19J) o Dos Hermanas, en el ya mancillado granero sevillano, resultan paradigmáticas de la situación. En la ciudad nazarena, Kiko Toscano logró más de la mitad de los votos en las municipales y el domingo el PSOE obtuvo el 25,46% y casi 8.000 votos menos que el PP. Aunque Ferraz trata de desligar el varapalo de las próximas citas electorales e incluso de la situación estatal, el nerviosismo cunde. En los 15 municipios más poblados en los que gobierna el PSOE ha ganado Moreno. Los socialistas gobiernan en más de la mitad de las localidades de Andalucía –en el 60%– y suman 458 alcaldías y 4.209 ediles. El PP tras las municipales de 2019 cuenta con 189 y 2.486 concejales.

El PP ya gobierna históricamente en Málaga. También en Córdoba y Almería y en grandes ciudades como Marbella. La capital de Andalucía es socialista y en ella gobernaba Espadas hasta que abandonó el puesto para ser candidato a la Junta. La plaza, ahora con Antonio Muñoz, no está asegurada tampoco frente al popular José Luis Sanz. En Sevilla, el PSOE obtuvo123.933 votos y un 39,24% en las municipales de 2019 con Espadas como cabeza de cartel y el pasado 19J llegó a algo más de 81.800 sufragios, con el 24,29% de los votos. El PP de Moreno consiguió casi 140.000 apoyos, ganando por primera vez además en la provincia unas elecciones. En las autonómicas de 2018,el PSOE se quedó en 84.160 votos y sí ganaron a los populares.

En Granada, en 2019 el PSOE logró casi 35.350 votos y recuperó la alcaldía como primera fuerza tras el fracaso del pacto entre PP y Cs. El 19J el PSOE obtuvo 22.543 votos, menos de la mitad que los populares.

En Huelva, Gabriel Cruz sacó casi 26.000 votos y mayoría absoluta en 2019. El pasado domingo, el PSOE se quedó menos de 14.000. En Jaén, los socialistas lograron casi 20.000 votos en las locales de 2019 y ahora en las autonómicas, menos de 10.000.

En el municipio andaluz que sin ser capital es el mayor de Andalucía, Jerez de la Frontera, también gobierna el Ayuntamiento el PSOE tras llegar a los 27.883 votos en las municipales. El 19J el PSOE se quedó en 19.320 votos, a mucha distancia de los populares.

San Fernando o Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, también en Cádiz; Mijas, Vélez-Málaga o Benalmádena o Torremolinos en Málaga; o Alcalá de Guadaíra, en Sevilla son otras ciudades en riesgo para el PSOE partiendo de los resultados de las autonómicas.

El «tsunami popular» llega a tal punto que en pueblos «rojos» como Marinaleda, con cuatro décadas de Gobierno de Sánchez Gordillo en el Ayuntamiento, ganó Por Andalucía pero el PSOE quedó incluso por detrás del PP.

«Si bonito es ganar elecciones, lo más importante a veces es saber perder también. Pero sobre todo lo más importante es saber levantarse», señaló Espadas tras corroborarse la perdida del «poderío» del PSOE durante los últimos tres lustros. El 19J el PSOE cayó del millón de votos de Susana Díaz, cavando sobre su suelo. Desde la última mayoría absoluta de Chaves, el socialismo ha perdido en Andalucía 1,3 millones de votos, los que van del 48,4% del electorado y 56 escaños al 24,09% y 30 diputados.

Espadas mantiene el statu quo con Susana Díaz en el Senado para evitar la guerra interna

El pacto se mantiene. Tras una larga conversación en el Senado, donde coincidieron Espadas y Susana Díaz, el líder socialista ha optado por mantener el statu quo con la continuidad Díaz en la Cámara Alta como senadora por designación autonómica después de la debacle electoral del PSOE andaluz en las autonómicas del pasado 19 de junio. Tras las elecciones, Díaz señaló que le duele su tierra y su partido. Algunos de sus fieles, en las redes sociales, llamaron a la reflexión, sin sacar los pies del tiesto. Díaz obtuvo un respaldo del 40% en las primarias y su entorno se queja de que no han contado con este sector para la campaña. De hecho, Susana Díaz no fue invitada a participar para no confundir a los electores, según Espadas. El secretario general del PSOE-A anunció en una entrevista en Canal Sur Radio que la expresidenta andaluza volverá a ser propuesta como senadora en representación de la comunidad en la nueva legislatura, dentro del cupo de tres que le corresponden al PSOE-A tras el resultado de las autonómicas. «Mi relación personal con ella es muy buena», indicó Espadas. Las facciones del PSOE aguardan acontecimientos.