Teresa Rodríguez cree que Griñán no debe tener “privilegios” como el indulto por ser político

La portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado, tras conocerse este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE, que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel, tiene que ser tratado como cualquier ciudadano y no tener “privilegios” de político, como puede ser el indulto.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Rodríguez ha indicado que el trato a Griñán debe ser como a cualquier otra persona que en esas circunstancias “tiene que afrontar una condena de cárcel”.

A su juicio, “no es aceptable cómo los políticos utilizan la ley para beneficiarse como colectivo, como hemos visto con casos de corrupción o con políticos condenados por los GAL, que se han beneficiado de indultos sólo por formar parte de ese colectivo con privilegios que se llama políticos y eso no debe ocurrir en ese caso”. Ha agregado que hay que tomar nota de lo que pasó para que no vuelva a ocurrir y para ello emprender una serie de medidas que siempre se prometen cuando hay casos de corrupción, pero que luego se olvidan cuando no hay titulares al respecto.

Para Rodríguez, hay que dar más funciones y dotación a la Cámara de Cuentas y que sus recomendaciones sean vinculantes para la administración pública, y poner en marcha ya la Oficina Anticorrupción.