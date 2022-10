La exsenadora de Adelante Andalucía, Pilar González, del escaño a buscar empleo en las redes sociales

La exsenadora de Adelante Andalucía Pilar González ha pasado del escaño en el Senado a buscar empleo en las redes sociales, en concreto en Twitter, donde se ofrece y muestra su intención de incorporarse al mercado laboral. ”Estoy buscando activamente empleo. Y he decidido utilizar también este canal. Soy multitarea, aprendo rápido y he andado muchos caminos. No tengo edad para jubilarme y aún tengo tiempo de aportar y aprender viejos y nuevos conocimientos”, asegura Pilar González, que hasta hace unos meses era senadora de Adelante Andalucía por designación del Parlamento de Andalucía.

Estoy buscando activamente empleo. Y he decidido utilizar también este canal. Soy multitarea, aprendo rápido y he andado muchos caminos.

No tengo edad para jubilarme y aún tengo tiempo de aportar y aprender viejos y nuevos conocimientos.

La líder de Primavera Andaluza fue designada por Adelante Andalucía después de las elecciones de 2018 y ha estado dos años y medio representando a la formación en el Senado. La histórica andalucista, que llegó a ser portavoz parlamentaria del PA en su última etapa antes de su desaparición, se despidió en julio de su etapa como senadora.

Antes de su último acto como senadora aseguró: “Lo nuestro es pasar. Camino del pleno de hoy, últimos días en el Senado. Agradecida a mis compañeras de Adelante y a Teresa Rodríguez, que me enviaron allí a representar y defender al pueblo andaluz”. Ahora, algo más de dos meses después, González busca trabajo en las redes sociales donde confiesa: “he conseguido alcanzar algunos de mis objetivos vitales y profesionales pero conservo intacta la capacidad y el coraje para recorrer nuevos caminos. Me dicen que el currículum juega en mi contra pero el pundonor del trabajo bien hecho lo aprendí de mi madre”, esgrime.

A su intención de incorporarse al mercado laboral suma y esboza su currículum y destaca su experiencia en la industria editorial, en el mundo de la comunicación audiovisual, en tareas institucionales y como docente. ”Si saben de algo, razón aquí”, concluye Pilar González en la búsqueda de empleo a sus 60 años tras su paso por la política.