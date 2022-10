Moreno ensancha las costuras del centro y hasta Lambán recalca el liderazgo de Andalucía

En Lebrija, territorio hasta ahora eminentemente socialista con un 65,4% de votos al PSOE en las municipales por el 14,8% del PP, Moreno competía el miércoles en popularidad con el Rey, firmando banderas y recibiendo vivas y piropos. El «efecto Moreno» llevó al PP a arrasar en el municipio sevillano en las autonómicas, con un 41,4% de los votos por el 28,9% del PSOE. Se trata del penúltimo ejemplo del ensanche de las costuras del centro por parte de Moreno, quien el martes se reunió con el alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, cerrando una mesa institucional permanente; participará como invitado por la Fundación Felipe González en un foro por los 40 años de la victoria del PSOE; y hoy se reunió con el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán, quien además proclamó el liderazgo de Andalucía a corto plazo como potencia económica en España. Antes, Moreno –que devolverá la visita a Zaragoza al presidente de Aragón– ya mantuvo encuentros con Feijóo como presidente de la Xunta; López Miras de Murcia; y con el socialista valenciano Ximo Puig.

Moreno y Lambán en San Telmo. Joaquín Corchero / Europa Press FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

La victoria del PP en Andalucía desde la convergencia ideológica no ha hecho rehenes, lo que ha llevado incluso al PSOE a respaldar el «giro al centro» de Espadas para tratar de paliar la captación del voto por parte de Moreno. El «Juanmismo» es ya una corriente de mirada panorámica y el jefe del Ejecutivo andaluz pasa por uno de los principales barones autonómicos, marcando la agenda política como con la bajada de impuestos. La vía Moreno es la alternativa a Ayuso y su antítesis en las formas. Guante de seda y mano de hierro, Andalucía también irá a los tribunales para hacer frente a la «contrarreforma fiscal» de Pedro Sánchez si es necesario.

El presidente andaluz, experto en protocolo y con propensión al rito, viene estableciendo una serie de liturgias en los actos, dando solemnidad al cargo, al tiempo que ha sabido ganarse los afectos de la ciudadanía. Moreno se ha integrado en el rumor de la calle: de la Semana Santa al Rocío. Entre medias, ha condenado a la irrelevancia a Vox y ha fagocitado también por la vía de los hechos a Cs –que hace cuatro años rozó el sorpasso–, con el fichaje de su altos cargos con excepciones, de momento, como la de Juan Marín.

Lambán explicó que su visita corresponde a la renovación de un convenio ya suscrito en el mandato de Susana Díaz en relación a las infraestructuras y la logística con la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza. «En pocos años Andalucía será líder de España», señaló el presidente de Aragón, que aludió a la «mezcla virtuosa» de la comunidad que hará de Andalucía «la tractora del país».

Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), y el del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, conversan a su llegada al Palacio de San Telmo. EFE/José Manuel Vidal FOTO: José Manuel Vidal EFE

Sobre la reunión en San Telmo y las inquietudes de Moncloa, Lambán apuntó que no tiene «que pedir permiso a nadie» para ver a su «buen amigo Juanma Moreno» y a «la necesidad de construir país no sólo desde Moncloa». Lambán aludió a «la Constitución, el Estatuto y a la lealtad mutua». «Mi viaje a Sevilla es conocido sin que le aporte una inquietud añadida» al presidente, dijo. Sobre la financiación, se mostró a favor de la reforma aunque –como Moreno– consideró que en el actual contexto electoral no se dan las condiciones. Lambán echó un capote, incluso, a Moreno, con la reforma fiscal, apuntando a que cada comunidad tiene una fiscalidad diferente y es secundaria respecto a la del Estado, recalcando «el derecho a decidir sobre los impuestos cedidos». Sobre la invitación de la Fundación Felipe González en el 40 aniversario de su victoria electoral tanto a Lambán como a Moreno, el primero confirmó que no podrá acudir al tener Cortes y haber faltado ya por la reunión en Andalucía. Moreno mostró su admiración por la «figura histórica» del ex presidente socialista. Entretanto, Espadas saludó la reunión Moreno-Lambán y aboga por «más trabajo técnico y menos ruido». El líder del PSOE-A ya apunta que a las municipales se presentan los alcaldes y no él. El debate de Juanma Moreno con Felipe González se centrará en los incendios.