Magdalena Álvarez y Zarrías piden recibir el requerimiento por los ERE en Madrid

Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación, habría solicitado la emisión de un exhorto que le permitiese recoger el requerimiento en Madrid, extremo al que también habría recurrido Zarrías, sobre quien pesa también una pena de nueve años de inhabilitación.

El exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Vicente Lozano Peña ha recogido este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el requerimiento correspondiente al cumplimiento de su penade nueve años de inhabilitación, impuesta en la sentencia de dicha instancia correspondiente al procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

Vicente Lozano ha accedido al edificio de la Audiencia de Sevilla poco antes de las 11 horas acompañado de su procurador, al objeto de recoger el citado requerimiento con relación a su pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Vicente Lozano tras recoger su requerimiento.

La Sección Primera de la Audiencia había citado para las 11 horas de este miércoles a los condenados en dicha sentencia José Salgueiro, exviceconsejero de Economía y Hacienda; Magdalena Álvarez; exconsejera de Economía y exministra de Fomento; el ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete; el expresidente de la Junta Manuel Chaves; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el exviceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos, Vicente Lozano, al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente autonómico José Antonio Griñán, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

LAS PENAS DE INHABILITACIÓN

Los 15 mencionados condenados fueron citados para este miércoles “para el cumplimiento” de las diferentes penas de inhabilitación impuestas a los mismos por la Sección Primera de la Audiencia.

No obstante, la mayoría de ellos recogió este pasado martes por la mañana los requerimientos personales relativos al cumplimiento de sus penas de inhabilitación, tras haber solicitado a la Sección Primera de la Audiencia adelantar a tal jornada la recogida de tales documentos. Así, 12 de los condenados, entre ellos los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, recogían este pasado martes sus requerimientos.

VICENTE LOZANO RECOGE SU REQUERIMIENTO

Para este miércoles estaban pendientes de acudir a recoger su requerimiento personal para el cumplimiento de la pena de inhabilitación Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Vicente Lozano Peña, si bien pasadas las 11,50 horas, sólo el último de ellos había acudido a recoger el documento.

En el caso de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, pesan además penas de cárcel.

Aunque todos ellos habían pedido la suspensión de tales penas de prisión en espera de la resolución de sus peticiones de indulto y sus incidentes de nulidad a la sentencia del Tribunal Supremo sobre sus recursos de casación ante la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia, dicha instancia sólo ha accedido a la petición de Juan Márquez, denegándola en el resto de casos.